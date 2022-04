Huawei celebra oggi due anni di Huawei Store

Per festeggiare, 10 giorni di offerte lampo ogni 48h sui prodotti più acclamati e un contest per aggiudicarsi la Huawei Limited Edition Box.

Huawei annuncia oggi una serie di offerte e regali dedicati ai clienti di Huawei Store per celebrare il secondo anno dalla sua apertura. Huawei Store è lo spazio virtuale sempre a disposizione degli utenti dal quale è possibile acquistare tutti i prodotti e le ultime novità dell’ecosistema Huawei, informarsi sui lanci di prodotto più recenti e accedere alle promozioni esclusive e agli sconti Huawei pensati per soddisfare un’ampia platea di consumatori e appassionati di tecnologia.

Huawei festeggia con i suoi clienti

L’e-commerce Huawei, lanciato nella primavera 2020, completa la serie di servizi online che accompagnano e seguono l’utente in tutte le fasi d’acquisto, dalla scelta del prodotto al supporto post- vendita offerto dai HUAWEI Service Center di Milano, Roma e Catania. Huawei continua a garantire ai suoi clienti un servizio rapido ed efficace: i dispositivi acquistati su Huawei Store, infatti, vengono spediti al cliente gratuitamente entro uno o due giorni lavorativi dall’acquisto con un servizio di supporto agli utenti 7 giorni su 7. Coloro che acquistano sull’e-commerce Huawei, inoltre, hanno diritto al reso gratuito sugli acquisti entro 14 giorni.

“In soli due anni Huawei Store ha raggiunto importanti traguardi che vale la pena festeggiare. Oggi, come allora, il cliente resta al centro della nostra strategia di vendita ed è per questo che cerchiamo regolarmente di agevolarne l’esperienza di acquisto, dall’assistenza online quotidiana alle numerose offerte dedicate” – afferma Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei CBG Italia.

Su HUAWEI Store 10 giorni di offerte su tutti i prodotti Huawei più acclamati. Ad esempio, HUAWEI Watch GT 3 è disponibile in varie versioni e colorazioni a prezzi mai visti: HUAWEI Watch GT 3 42mm Elite Gold a 229€ con Freebuds 4i in omaggio, oppure HUAWEI Watch GT 3 42mm Elegant White a 249€ con Freebuds 4i in regalo (l’8 e il 9 aprile lo smartwatch sarà disponibile a soli 179€). HUAWEI Watch GT 3 46mm Elite Grey è invece disponibile a 259.9€ sempre con Freebuds 4i in omaggio. E tanto altro ancora su Huawei Store. Per tutti i modelli di GT3, si potranno ricevere le Freebuds 4i in regalo, esclusivamente su HUAWEI Store.