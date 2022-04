Apple: vedremo due nuovi Mac al WWDC 2022?

Apple potrebbe svelare presto due nuovi computer durante il WWDC 2022 di giugno; a dirlo è il noto giornalista di Bloomberg, Mark Gurman.

È passato un mese da quando Apple ha annunciato il nuovissimo Mac Studio, il PC desktop più potente al mondo, coadiuvato dal monitor Studio Display, un pannello 5K super esclusivo, pensato per prodotti della mela… e non solo.

Adesso però, Mark Gurman ha appena dichiarato che l’azienda potrebbe svelare due nuovi PC durante il WWDC, l’annuale conferenza dedicata al mondo dei programmatori e degli sviluppatori.

Cosa sappiamo sui nuovi Mac in arrivo al WWDC 2022?

A riportare questa indiscrezione infatti, è il noto giornalista di Bloomberg all’interno della sua newsletter Power One. Secondo quanto si apprende, due nuovi device potrebbero esere presentati durante lo show, ma al momento non ci è dato sapere quali potrebbero essere.

Facciamo un passo indietro: all’inizio dell’anno, la compagnia americana ha dichiarato che aveva ancora un elenco lunghissimo di device da aggiornare nel corso dell’anno. Abbiamo visto il PC desktop più potente del mercato, ma presto questo primato potrebbe venir battuto dal futuro Mac Pro con chipset M1 Ultra. Non di meno, c’è grande attesa anche per il MB Air di nuova generazione. Questo sarebbe dovuto arrivare alla fine dell’anno scorso, ma pare che il suo debutto sia previsto per i prossimi mesi.

Si tratta di un laptop fanless con il chipset M2 a bordo, caratterizzato da un design simil-iMac, con cornici bianche e tastiera coordinata al seguito. Fra le altre informazioni a riguardo, sappiamo che non dovrebbe più disporre del design affusolato che abbiamo visto negli ultimi anni, per conformarsi meglio con le proposte Pro del 2021. Non avrà però, il display microLED ma, tuttavia, potrebbe presentare il connettore per la ricarica MagSafe. Anche la fotocamera con FaceTime dovrebbe venir aggiornata.

Ecco tutto quello che dice Gurman sui nuovi computer Apple in arrivo:

Altri modelli in lavorazione includono un Mac mini aggiornato e un iMac da 24 pollici, nonché un MacBook Pro di fascia bassa per sostituire il vecchio modello da 13 pollici. E non dimentichiamo che i nuovi modelli Mac Pro e iMac Pro sono in fase di sviluppo.

Voi state aspettando un nuovo PC della mela? Se sì, quale modello?