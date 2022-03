Mac Studio e Studio Display: scorte limitate, purtroppo

Mac Studio e Studio Display sono finalmente arrivati in commercio ma sembra che le scorte attualmente disponibili siano molto poche.

Secondo quanto si apprende, sembra che le spedizioni di Mac Studio e Studio Display (con configurazioni personalizzate) siano in ritardo fino a giugno. Sebbene i modelli base siano già in negozio, in realtà la disponibilità è un po’ scarsa al momento e non distribuita capillarmente in tutto il mondo.

Sappiamo che da venerdì 18 marzo 2022 è possibile acquistare i nuovissimi monitor Studio Display della mela insieme ai nuovi Mac Studio, i PC desktop più potenti che vi siano con M1 Max o M1 Ultra sotto la scocca.

Mac Studio e Studio Display: siete riusciti a prenderne uno?

Leggiamo che tutte le possibili configurazioni del nuovo monitor sono slittate ad aprile. Se non è disponibile localmente in negozio o su store di terze parti, dal sito in molti paesi si registrano consegne posticipate.

Se addirittura scegliete la versione con vetro standard e supporto VESA, la data di consegna potrebbe diventare del 16 maggio o 31 maggio.

La variante con vetro nano-texture invece, potrebbe arrivarvi verso fine maggio, a prescindere dal modello scelto. Certo, negli Apple Store può essere disponibile per il ritiro in giornata, ma vi avvisiamo che la disponibilità potrebbe essere limitata.

Sul Mac Studio invece, riportiamo che alcuni modelli di fascia alta sono in ritardo almeno fino a giugno. Purtroppo, Apple sta subendo ritardi nella produzione ma non sappiamo se è dovuto alla domanda elevatissima o alla scarsa fornitura della catena di approvviggionamento.

Il Mac Studio è un PC desktop potentissimo che parte da 2349€ ma è composto da un SoC M1 Max. Con oltre 4600€ si può portare a casa la variante M1 Ultra. Sono entrambe ottime e pensate per i creator digitali di tutto il mondo.

Da venerdì sono disponibili anche iPad Air (2022) e iPhone SE (2022): si possono acquistare sia da Amazon che dal sito ufficiale, ma anche da negozi di elettronica di consumo.