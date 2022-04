OnePlus Ace rivela i suoi segreti sul portale di Geekbench

OnePlus Ace ha fatto visita presso il portale di Geekbench. Dalle informazioni emerse in rete, scopriamo che il device disporrà di 12 GB di RAM LPDDR5.

Poche ore fa, sul noto portale di benchmarking Geekbench ha fatto la sua comparsa un mediogamma di casa OnePlus avente il numero di modello PGKM10. Stando a quanto si osserva, questo nuovo dispositivo sembra presentare sotto la scocca, un inedito processore MediaTek Dimensity 8100.

Ora, dai dettagli e dalle informazioni emerse in rete, scopriamo che il terminale in questione dovrebbe essere il famigerato OnePlus Ace di cui abbiamo sentito parlare in precedenza.

Dalla sua scheda tecnica sul sito Geekbench, scopriamo che ha ottenuto 961 punti nel single-core e 3795 nel multi-core. Non di meno, scopriamo che il terminale arriverà con ben 12 GB di memoria RAM e presenterà Android 12 sotto la scocca.

OnePlus Ace: facciamo il punto sulle sue specifiche

Andando a leggere le informazioni emerse in precedenza, scopriamo che il telefono in questione dal numero di modello “PGKM10” potrebbe essere il primo cellulare del marchio a presentare il SoC Dimensity 8100 di MediaTek sotto la scocca.

Sommando tutte le speculazioni che sono arrivate sul web, scopriamo che il telefono avrà un focus sul comparto gaming e avrà una ricarica super rapida da ben 150W. Inoltre, potrebbe presentare un’autonomia da record, secondo quanto affermato dalle fonti.

Fra le altre cose, scopriamo che Ace avrà 12 GB di memoria LPDDR5, disporrà della memoria UFS 3.1 e che vanterà uno schermo da 6,7 pollici con tecnologia OLED realizzato da BOE. Anteriormente poi, dovrebbe godere di un foro centrale per la selfiecam da 16 Megapixel. Fra le altre cose, citiamo la presenza di una lente principale da 50 Megapixel di casa Sony (IMX766). Completa la dotazione un obiettivo da 8 Mega e uno da 2 Mpx.

Nelle notizie correlate, questo midrange premium potrebbe essere il rebrand del Realme GT Neo3, anche se qualcuno ipotizza che possa essere il primo gaming phone di Pete Lau. Ad oggi, i rumor sono caotici e confusionari fra loro: voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere.