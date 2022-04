Perché Apple ha iniziato a produrre iPhone 13 in India?

Apple ha appena avviato la produzione di iPhone 13 in India: perché ha scelto di costruire i nuovi telefoni nel territorio? Scopriamolo insieme.

Abbiamo appena appreso che Apple ha iniziato a produrre iPhone 13 in India. Di fatto, parliamo che la compagnia ha iniziato la produzione del suddetto melafonino nell’impianto di Foxconn di Chennai, che è situato all’interno del Tamil Nadu, a sud del paese.

Stando a quanto si legge, la produzione in serie degli ultimi gadget è appena partita dopo una prima prova avvenuta a dicembre dello scorso anno.

Apple: la produzione di iPhone 13 in India

Già pochi mesi fa, si ipotizzava un inizio per la produzione in serie degli iPhone 13 per febbraio di quest’anno. Si tratta di un’ottima notizia per i fan dell’OEM di Cupertino indiani; facendo così infatti, si potrà avere una diminuzione dei costi che potrebbe portare ad una riduzione del cartellino di vendita.

Di fatto, così facendo, questo ha permesso alla compagnia di ridurre il prezzo di vendita di iPhone 12 di ben 185 dollari americani (si parla di 14.000 INR).

Giusto per fare un “remind me“, ricordiamo che il mercato indiano è solito addebitare una serie di dazi doganali alle società tecnologiche per i prodotti di consumo che vengono prodotti all’esterno (tipo in Cina) e poi commercializzati sul territorio. Così facendo però, queste spese si potranno abbattere senza problemi, a tutto vantaggio dell’utente finale.

Possiamo ipotizzare che la line-up iPhone 13 vedrà una riduzione del prezzo finale al pubblico, ma è presto per dirlo. Questo gadget si unirà alla serie iPhone 12 e 11 che vengono ancora realizzate nella nazione.

Si tratta di un primo piccolo passo per decentralizzare la produzione di Cupertino dalla Cina al mercato esterno. Sappiamo tutti che le società americane – Apple in primis – stanno cercando di ridurre la propria dipendenza dall’Asia. Questa operazione rientra appieno in questa filosofia. Come andrà a finire? Restate connessi per scoprilo.

Nelle notizie correlate, abbiamo appreso che Tim Cook non ha ordinato il taglio della produzione di iPhone SE (2022), al contrario di quanto detto settimane prima dall’analista Ming-Chi Kuo.