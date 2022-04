Poche ore per portare a casa Realme Pad, il tablet 2K a prezzo ORO

Realme Pad è il tuo nuovo migliore amico soprattutto in queste ultime ore di ribassi su Amazon, schermo 2K e potenziale al massimo.

Un prezzo sembra ombra di dubbio vantaggioso quello che Amazon ti mette sotto mano quindi se da tempo stavi pensando di acquistare un tablet non farti il minimo scrupolo e agisci all’istante.

Hai pochissime ore per rendere tuo il fantastico Realme Pad a soli 179,99€. Eccezionale? Una volta che ti svelo di cosa è capace questo aggettivo diventa riduttivo. Ti anticipo solo che lo utilizzi per tutto ciò che vuoi.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con e senza Prime attivo.

Realme Pad: perché è il tablet dei sogni

Quando si acquista un tablet solitamente capita che si debba scendere a compromessi soprattutto con un budget ristretto. Tuttavia con questo modello non capita perché Realme si è impegnata per creare qualcosa che davvero stupisce. Non per niente è diventato uno dei più ambiti da quando ha messo piede sul mercato.

Display da dieci pollici su cui ti godi qualunque cosa: libri, film, video, applicazione, giochi in ben 2K senza scendere a compromessi. Praticamente ha una risoluzione persino più elevata della metà di laptop in commercio al momento. Fai un po’ tu.

Con tanto di fotocamera frontale e posteriore, audio potenziato e batteria che non finisce mai, cos’altro posso dirti? Ah sì, ha i servizi Google integrati quindi Play Store e tutto il resto a portata di mano in due mosse.

In confezione l’alimentatore per la ricarica rapida così, in ogni caso, se ti sei dimenticato di caricarlo in quattro e quattr’otto torna al massimo e te lo porti ovunque tu vada.

Non aspettare neanche un secondo in più e approfitta di queste ultime ore per acquistare il tuo nuovo migliore amico: Realme Pad a soli 179,99€ su Amazon. Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia.