The In Between, 5 film simili al dramma romantico di Netflix

Su Netflix, The In Between ha riscosso un gran successo: ecco 5 film simili al dramma con Joey King disponibili sulla piattaforma.

Su Netflix è stato di recente distribuito il film The In Between – Non ti Perderò, adattamento cinematografico dell’omonimo libro di Marc Klein. Si tratta di un dramma romantico con una vena fantascientifica e vede Joey King nei panni di Tessa, la protagonista.

Di cosa parla

La pellicola racconta la storia di un’adolescente, con la grande passione per la fotografia, che vive una situazione familiare difficile: convinta di non meritare una storia d’amore tutta sua, dopo aver trascorso gran parte della sua infanzia passando tra diverse famiglie affidatarie, Tessa vede la sua vita cambiare improvvisamente dopo l’incontro di Skylar, un ragazzo bello, molto romantico e pieno di attenzioni per lei. Ma proprio quando è pronta a spalancare le porte ai sentimenti, un incidente automobilistico gli porta via il suo Skylar e manda in frantumi il suo giovane cuore. Presto però la ragazza si convince che il fidanzato le abbia iniziato a mandare messaggi dall’aldilà e prova a comunicare con lui per dare alla loro love story un lieto fine, convinta che l’amore non muoia mai.

Chiunque abbia apprezzato The In Between – Non ti Perderò si sarà chiesto se su Netflix ci siano film simili, ovvero incentrati su struggenti storie d’amore – che spesso non finiscono bene. La risposta è “sì”, e in questo articolo ne abbiamo raccolti 5 che potrebbero piacere a chi ha gradito il dramma con Joey King.

5 film simili a The In Between – Non ti Perderò

Dalla celebre pellicola con Anne Hathaway al più recente film giapponese prodotto dal colosso dello streaming, ecco le produzioni da tenere in considerazione se vi è piaciuto The In Between.

Sulla stessa onda

Film italiano, ambientato nella calda Sicilia, che racconta la storia d’amore tra Sara e Lorenzo, due giovani con la passione per la barca a vela. La ragazza però nasconde un segreto: tre anni prima le è stata diagnosticata una malattia degenerativa che ha cambiato la sua vita e quella dei suoi genitori. In un viaggio pieno di rischi, incoscienza e coraggio, Sara e Lorenzo saranno costretti a crescere in fretta per rendere eterno ogni momento della loro storia.

Raccontami di un giorno perfetto

Con protagonisti Elle Fanning e Justice Smith, la pellicola è incentrata su una storia d’amore drammatica, di accettazione l’uno dell’altra e di smarrimento. Entrambi i personaggi principali, Violet e Theodore, vivono una situazione personale difficile e insieme cercano di uscire dalla propria bolla. Il tema principale sembra essere quello di ritrovare se stessi anche nelle avversità e quando il dolore prende il sopravvento.

One Day

Interpretato da Anne Hathaway e Jim Sturgess, One Day è un film drammatico/romantico del 2011 ispirato al romanzo omonimo di David Nicholls. La trama ruota intorno a due giovani, Dexter Mayhew ed Emma Morley, che per vent’anni si ritrovano il giorno dell’anniversario del loro primo appuntamento, il 15 luglio. Un film triste ma ricco di significato: vuole infatti comunicare agli spettatori di non lasciar passare troppo tempo per gustare appieno della felicità e dell’amore, perché, purtroppo, a un certo punto potrebbero essere obbligati a sostituire la contentezza del presente con il rimpianto del passato.

Il sole a mezzanotte

Il film racconta la storia di Katie Price, una ragazza (interpretata da Bella Thorne) che sin da bambina vive con una pericolosa sensibilità alla luce solare a causa di una rara condizione genetica – che la costringe a stare chiusa in casa durante il giorno. Le cose si fanno difficili quando il ragazzo dei propri sogni ricambia il suo amore, perché teme che rivelargli la malattia potrebbe avere conseguenze negative sul loro rapporto.

Il mio amore è un fiore di ciliegio

Storia d’amore giapponese tra una parrucchiera e un aspirante fotografo, con una profonda riflessione sul peso che gli anziani hanno sulla società odierna. La trama ruota infatti intorno al giovane Haruto, che si innamora della ragazza che gli taglia i capelli (e, accidentalmente, anche un orecchio!), Misaki. Quando trova il coraggio di chiederle di uscire e tutto sembra andare a gonfie vele, la ragazza scopre di avere una rarissima malattia che la porterà a invecchiare rapidamente.

Avete visto qualcuno di questi film?