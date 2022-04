Sky, 5 film da non perdere ad aprile 2022

I migliori film su Sky e NOW ad aprile 2022: eccone 5 da non farsi sfuggire, da Notre-Dame In Fiamme a The Suicide Squad – Missione Suicida.

Sky (insieme alla sua piattaforma NOW) non rinuncia a distribuire qualche film interessante ad aprile 2022; pertanto, se non avete piani per le vostre serate, in questo articolo trovate qualche giusta soluzione.

Ma quali sono i migliori film su Sky ad aprile 2022? Ne abbiamo raccolti 5 che non dovreste proprio lasciarvi scappare.

I migliori film Sky di aprile 2022

Da uno slasher movie che riprende i più famosi rappresentanti del genere al docufilm sull’incendio di Notre-Dame, ecco le pellicole da non perdere questo mese.

Freaky

Con protagonista Kathryn Newton nei panni della giovane Millie Kessler, il film è ispirato al romanzo per bambini A ciascuno il suo corpo e ha le caratteristiche tipiche dei classici slasher movie. La trama è incentrata su una diciassettenne che non sta vivendo un’adolescenza semplice dopo la morte del padre (avvenuta un anno prima), si sente oppressa dalla madre ed è vittima di prese in giro da parte delle bulle della scuola. Quando un temibile serial killer la colpisce con un pugnale magico, i due si risvegliano uno nel corpo dell’altra. Grazie a un’ottima performance di Vince Vaughn e a una buona dose di black humour, il film, disponibile dal 3 aprile, risulta godibile e avvincente – soprattutto per gli amanti del genere.

Notre-Dame In Fiamme

Jean-Jacques Annaud ricostruisce la vicenda del drammatico incendio che ha colpito la cattedrale parigina il 15 aprile del 2019. Disponibile, appunto, dal 15 aprile su Sky, si tratta di una sorta di docufilm realizzato sia con reperti storici di immagini e video ripresi dai testimoni, increduli e rapiti, sia con una personale ricostruzione del regista di quel terribile evento. Annaud mostra inoltre il gran coraggio dei vigili del fuoco, veri eroi di quella serata: tra i cunicoli stretti e il fumo che si manifesta con violenza, sono loro a salvare l’imponente cattedrale, uno dei simboli della Francia.

La Befana Vien Di Notte 2

Il 18 aprile arriva su Sky e NOW una pellicola che si addice più al periodo natalizio che a quello pasquale. La Befana Vien Di Notte 2 ambienta le vicende nel XVIII secolo per raccontare la nascita di una delle figure più iconiche della tradizione italiana. Il film, con protagonista Monica Bellucci, funge quindi da prequel del predecessore, e cerca di esplorare un tempo e un ambiente diversi per arricchire il racconto della famosa vecchietta che si sposta a bordo della scopa volante.

Greta

Il 19 aprile è il turno di un thriller incentrato su un’amicizia apparentemente innocua che si trasforma in un incubo. Con protagonista Chloë Grace Moretz, Greta racconta la storia di un giovane donna che, dopo la morte di sua madre, non riesce più a trovare un motivo per continuare a vivere a New York, fin quando non trova una borsa nella metro e decide di restituirla. Stringerà amicizia con la ricca vedova che ne è proprietaria, ma che nasconde un lato oscuro inaspettato. Un film che racconta una relazione malata e possessiva, capace di mettere in scena in modo efficace incubi molto realistici.

The Suicide Squad – Missione Suicida

Il 25 aprile, infine, arriva la pellicola diretta dal regista di Guardiani della Galassia, James Gunn, che segue le vicende di improbabili delinquenti tra scene d’azione violente e situazioni al limite del surreale. Con un cast in cui figurano Margot Robbie, John Cena e Idris Elba – tra gli altri -, la pellicola riesce a divertire e coinvolgere, consacrando ancora una volta il talento del regista. Insomma, gli appassionati dei cinecomic dovrebbero senz’altro tenerla in considerazione!

A proposito delle pellicole in uscita questo mese, date anche un’occhiata ai migliori film Netflix di aprile 2022!