Apple Watch Series 8: ci sono BRUTTE notizie per i fan della mela

Apple Watch Series 8 non presenterà il sensore per il monitoraggio della pressione sanguigna o il sensore per il controllo della glicemia.

Sono in molti a sperare che l’OEM di Cupertino inserisca nuovi sensori all’interno del futuro Apple Watch Series 8. Dopo un Watch Series 7 avaro in termini di innovazioni, si ipotizza che la compagnia adesso possa rivoluzionare il mercato con il nuovo modello.

Stando a quanto ipotizzato da Mark Gurman, giornalista di Bloomberg, il futuro smartwatch della mela dovrebbe presentare un innovativo sensore per la misurazione della temperatura e si dice anche che migliorerà il rilevamento della fibrillazione atriale con il software di watchOS 9.

Apple Watch Series 8: ci saranno altri sensori?

Purtroppo no, infatti sul nuovo wearable non dovrebbero esserci i più richieti. Ad oggi, gli ingegneri di casa Apple pare che tiano ricontrando problemi nella gestione del sensore per la pressione sanuigna e le misurazioni ottenute non sono poi così precise. Probabilmente, la funzione permetterà solo di segnalare l’eventuale ipertensione e non riuscirà a misurare nel dettaglio la pressione nelle arterie. Ecco cosa ha detto:

Il piano di Apple Inc. di aggiungere un attesissimo monitor della pressione sanguigna al suo smartwatch ha incontrato alcuni ostacoli e la tecnologia non dovrebbe essere pronta fino al 2024 al più presto, secondo le persone a conoscenza della questione.

Ecco perché si dice che la mela abbia deciso di posticipare al 2024 la suddetta feature e ha aggiunto:

La funzionalità è stata pianificata per almeno quattro anni, ma probabilmente mancano due anni per arrivare sul mercato e potrebbe persino entrare nel 2025.

Fra due anni poi, ci potrebbe essere anche il sensore per la glicemia; questa potrebbe servire per controllare il livello di zucchero nel sangue, ma ad oggi è solo una data indicativa.

Dulcis in fundo, si dice che la compagnia realizzerà l’Apple Watch Series 8 in tre diverse varianti. Ci dovrebbe essere un nuovo SE, la versione standard e una rugged per gli amanti dello sport. Restate connessi.