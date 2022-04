Sky, 5 serie TV da non perdere ad aprile 2022

Le migliori serie TV su Sky ad aprile 2022: eccone 5 da vedere assolutamente, da Diavoli 2 a Le regine del mistero.

Sky (insieme alla sua piattaforma NOW) offre qualche serie TV interessante ad aprile 2022. Non solo novità che potrebbero incuriosire gli abbonati, ma anche ritorni di show piuttosto acclamati.

Ma quali sono le migliori serie TV su Sky ad aprile 2022? Ne abbiamo raccolte 5 che non dovreste proprio lasciarvi scappare.

Le migliori serie TV su Sky ad aprile 2022

Dalla nuova stagione di Outlander a un accattivante mistery drama con protagonista tre improbabili detective, ecco le produzioni da non perdere questo mese.

Ordinary Joe

Accattivante drama disponibile dal 13 aprile: Ordinary Joe segue le vicende di Joe Kimbreau, un giovane laureato che ancora non sa cosa fare della sua vita. Tuttavia, proprio nella notte della cerimonia, la sua esistenza ha una svolta inaspettata snodandosi in tre universi paralleli: in uno è un infermiere che lavora troppo, in un altro è un poliziotto come il defunto padre, e in un altro ancora è una rockstar di successo. La serie è stata creata da Matt Reeves, autore del recente The Batman, e le premesse sembrano più che buone.

Raised by wolves 2

Il 15 aprile è invece il turno della seconda stagione di Raised by wolves, serie TV di fantascienza in cui, nel XXII secolo, due androidi – in fuga con degli embrioni umani da una Terra devastata dalla guerra – hanno il compito di crescere i bambini su un altro pianeta. Anni dopo, solo uno dei bimbi sopravvive e viene alla luce che sul misterioso pianeta abitano anche altri terrestri, fuggiti allo stesso destino. Nel corso della season 1 erano emerse diverse tematiche interessanti, e c’è sicuramente molta attesa per i nuovi episodi.

Regine del mistero

Lo stesso giorno debutta Regine del mistero, uno show che mescola comedy e mistery drama raccontando la storia di tre sorelle improvvisatesi investigatrici private. Nel tentativo di aiutare la loro nipote di 28 anni a risolvere svariati casi, le donne, che si sono spesso occupate di descrivere scene del crimine su carta, decidono di mettersi realmente in gioco e cooperare nel pittoresco villaggio inglese di Wildemarsh. Tra un’indagine e l’altra ci sarà sicuramente spazio per la natura irriverente della serie.

Diavoli 2

Financial thriller di successo che torna il 22 aprile con la sua seconda stagione. Le nuove puntate si posizionano cronologicamente quattro anni dopo gli eventi della season 1, nel 2016, quando la Brexit è ormai vicina. Al centro della scena di nuovo Dominic e Massimo, in un rapporto inevitabilmente influenzato da quanto successo in precedenza: quest’ultimo ha infatti deciso di intraprendere una politica di acquisizioni filocinesi, accogliendo membri del team e investitori provenienti dal “paese del dragone”, ma il suo vecchio mentore lo mette in guardia dicendogli che potrebbero presto tradirlo.

Outlander 6

Infine, il 30 aprile approda su Sky e NOW il famoso historical drama con protagonisti Claire e Jamie, giunto alla sua sesta stagione. Affrontando le prove e le difficoltà della vita nell’America coloniale, i due saranno nuovamente pronti a lottare per proteggere le persone che amano. In un racconto che si preannuncia ricco di colpi di scena e suspense, la trama si baserà sul sesto romanzo della saga incentrata sui viaggi nel tempo, intitolato A Breath of Snow and Ashes.

