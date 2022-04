Netflix, film e serie TV dal 18 al 24 aprile 2022

I film e le serie TV in uscita su Netflix tra il 18 e il 24 aprile 2022: dal nuovo show Heartstopper alla seconda stagione di Russian Doll.

Netflix mette sul piatto contenuti interessanti nella settimana dopo Pasqua. Dal 18 al 24 aprile 2022, infatti, gli abbonati potranno contare su più di qualche film e serie TV in grado di tenerli con gli occhi incollati allo schermo.

Partiamo con lo show Heartstopper, basato sul graphic novel di Alice Oseman per raccontare la storia di due adolescenti del liceo maschile che si innamorano. Inizialmente semplici amici, i protagonisti, il pacato Charlie e l’appassionato di rugby Nick, capiranno di essere qualcosa di più in un tenero viaggio di scoperta e accettazione di se stessi.

Gli appassionati di serie TV potranno inoltre dare un’occhiata a Yakamoz, una sorta di spin-off per la serie belga Into the Night. Le premesse quindi sono le stesse: il sole diventa una minaccia e inizia a uccidere chiunque si trovi in superficie. Protagonista delle vicende è però Arman, un istruttore subacqueo e biologo marino dallo spirito libero, pronto a partecipare a una missione di ricerca a bordo di un sottomarino. Ma quando “la nostra stella” inizia a sterminare le persone, Arman deve salire a bordo di un sottomarino militare assieme al suo team per sopravvivere.

Dopo l’incredibile successo della prima stagione, torna poi Russian Doll con nuovi episodi: ambientata quattro anni dopo che Nadia e Alan sono scampati insieme al loop temporale della mortalità, la season 2 continua a esplorare tematiche esistenziali con una sfumatura umoristica, attraverso una lente fantascientifica.

Chiunque invece preferisse scegliere un film potrà contare su Ti giro intorno (titolo originale Along for the Ride), una commedia romantica che porta sullo schermo l’omonimo romanzo di Sarah Dessen. La trama si incentra sulla giovane Auden, che, nell’estate prima del college, incontra il misterioso Eli, insonne come lei. Mentre la cittadina costiera di Colby dorme, i due intraprendono una missione notturna e Auden scopre la divertente e spensierata vita da adolescente che non avrebbe mai pensato di desiderare.

Netflix: tutte le novità tra il 18 e il 24 aprile 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Better Call Saul (stagione 6 – parte 1) – 19 aprile

Russian Doll (stagione 2) – 20 aprile

Yakamoz (stagione 1) – 20 aprile

Heartstopper – 22 aprile

Selling Sunset – 22 aprile

Film originali

Ti giro intorno – 22 aprile

Documentari

White Hot: L’ascesa e la caduta di Abercrombie & Fitch – 19 aprile

