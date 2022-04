Xiaomi CIVI 1S: il bellissimo smartphone si mostra nelle prime foto

Il nuovo smartphone Xiaomi CIVI 1S si mostra in alcune foto dal vivo a distanza di pochi giorni dal lancio: tutti i dettagli.

A stretto giro dalle ultime indiscrezioni su Xiaomi CIVI 1S, il nuovo smartphone di fascia media del colosso cinese in arrivo il 21 aprile, in queste ore il device è stato ripreso in alcune foto dal vivo che mettono in risalto l’ottimo design.

Il team di designer di Xiaomi ha lavorato duramente per realizzare un prodotto costituito da un look & feel che rimanda immediatamente alla fascia alta del settore.

Le prime foto di Xiaomi CIVI 1S sottolineano un design curatissimo

Il video promozionale, le prime foto dal vivo, mettono in risalto una singolare lavorazione con il telaio posteriore impreziosito da quello che sembrerebbe essere una texture in grado di conferire al telaio un aspetto quasi diamantato.

Per quanto riguarda il design della fotocamera posteriore, in questo caso troviamo un modulo triplo piuttosto compatto che occupa solo una minima porzione della larghezza del device.

Scheda tecnica (RUMOR)

Atteso al lancio tra due giorni in Cina, come dicevamo a inizio articolo, Xiaomi CIVI 1S viene considerato come un aggiornamento al modello dell’anno scorso piuttosto che una novità vera e propria. Dovrebbe montare un display AMOLED da 6.55 pollici a risoluzione Full HD+ con una fotocamera punch hole centrale da 32 MP e frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Posteriormente si parla della disponibilità di un sensore principale Samsung GW3 da 64 MP con OIS accoppiato a un sensore ultra grandangolare Sony IMX355 da 8 MP e un sensore bianco e nero da 2 MP, mentre sotto la scocca è altamente probabile che troverà posto il processore Qualcomm Snapdragon 778G Plus con 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di spazio interno. Per quanto riguarda la batteria è quasi certa la presenza di un modulo da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 55 o 67W e Android 12 con la MIUI 13 come sistema operativo.