Xiaomi CIVI 1S arriverà presto con un design curato in ogni dettaglio

Xiaomi ha pubblicato un poster online in cui svela la data di lancio di CIVI 1S: il nuovo smartphone sarà svelato il 21 aprile.

Iniziano a farsi sempre più pressanti i rumor e le indiscrezioni circa l’arrivo a breve di Xiaomi CIVI 1S, e proprio in queste ore il colosso cinese ha pubblicato in rete un poster ufficiale in cui svela la data di lancio del device: sarà presentato il prossimo 21 aprile in un evento in Cina.

Con tutta probabilità il nuovo smartphone si mostrerà come una versione aggiornata di quella presentata l’anno scorso, pertanto ci si aspetta qualche miglioramento qua e là piuttosto che una rivoluzione completa del terminale Android.

Xiaomi CIVI 1S: la data di lancio è fissata al 21 di aprile

Il poster pubblicato da Xiaomi mette in evidenza un device con un design molto curato, minimal, estremamente sottile e con una fotocamera posteriore tripla.

Il render mostra inoltre i tasti laterali per il controllo del volume e lo sblocco del telefono sul lato destro, mentre con tutta probabilità sul versante opposto sarà presente il carrellino per la SIM.

Scheda tecnica (RUMOR)

Raggruppando tutti rumor e le indiscrezioni di questi giorni circa la probabile scheda tecnica del nuovo smartphone di Xiaomi, ci sono altissime possibilità che CIVI 1S monterà un display AMOLED da 6.55 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e una fotocamera punch hole centrale probabilmente da 32 MP. Sul retro si parla di un modulo triplo con sensore principale Samsung GW3 da 64 MP con OIS, un sensore ultra grandangolare Sony IMX355 da 8 MP e un sensore bianco e nero da 2 MP.

Sotto la scocca è quasi certo che troverà posto il processore Qualcomm Snapdragon 778G Plus con 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di spazio interno, mentre per quanto riguarda la batteria si parla di un modulo da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 55 o 67W, non si hanno ancora informazioni certe da questo punto di vista. Infine, Xiaomi CIVI 1S è atteso con Android 12 e la personalizzazione MIUI 13 sin dal primo avvio.