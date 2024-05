FOLLIA TOTALE su eBay per il mid-range Motorola edge 30 Neo 5G (-43%)

Se il tuo sogno nel cassetto è quello di acquistare un buon mediogamma Android con un bel design e una scheda tecnica potente, sappi che l’eccellente Motorola edge 30 Neo 5G è attualmente in vendita a un prezzo davvero super conveniente su eBay.

Infatti, sfruttando lo sconto immediato del 43% che ti permette di risparmiare ben 130€, il device del colosso hi-tech può essere tuo spendendo appena 169€ – inclusa nel prezzo trovi anche la consegna rapida e gratuita in 48 ore.

L’ottimo mid-range Motorola edge 30 Neo 5G è in caduta libera su eBay ad appena 169€

Motorola edge 30 Neo 5G ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue esigenze sotto tutti i punti di vista: frontalmente è presente un ottimo pannello pOLED da 6.3 pollici a 120Hz e ad altissima risoluzione Full HD+, mentre il processore octa-core Snapdragon 695 è affiancato da 8/256 GB di memoria interna e una batteria da 4020 mAh con supporto alla ricarica rapida da 68W. Come se non bastasse, dal punto di vista fotografico puoi sbizzarrirti in foto e video sempre ad altissima risoluzione sfruttando il modulo multiplo con sensore principale da 50MP.

Inutile girarci intorno: lasciarsi scappare lo sconto immediato del 43% su eBay sarebbe un grave peccato considerando le qualità dello smartphone a marchio Motorola, attualmente disponibile in pronta consegna con spedizione gratuita in appena 48 ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.