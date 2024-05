Prezzo RIDICOLO su Amazon per il budget phone OPPO A79 5G: occasione UNICA

Non ha alcun sensore spendere una barca di soldi per acquistare uno smartphone da utilizzare per i task quotidiani più comuni, vero? Allora perché non prendere al volo questa offerta di Amazon sul popolarissimo budget phone OPPO A79 5G?

Sottile, leggero e con una scheda tecnica di tutto rispetto, lo smartphone del colosso cinese è attualmente in vendita ad appena 199€ grazie allo sconto immediato dell’11%.

Il popolarissimo budget phone Android OPPO A79 5G è in caduta libera su Amazon

OPPO A79 5G monta un bellissimo pannello da 6.72 pollici a 90Hz e ad altissima risoluzione Full HD+ ideale per guardare video sempre fluidi e a dettagli elevati, mentre il processore octa-core ha a disposizione fino a 16GB di RAM e fino a 1TB di RAM per avviare rapidamente tutte le app che vuoi e immagazzinare numerosissimi file, foto, tracce audio e molto altro.

Realizzato con materiali impermeabili agli schizzi d’acqua e alla polvere (certificazione IPX4), lo smartphone di OPPO monta anche un modulo fotografico multiplo con un sensore principale da 50MP e uno secondario da 2MP.

Difficile restare impassibili difronte questa occasione di Amazon in ambito mobile: lo smartphone a marchio OPPO ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze senza alcun problema, e ti arriverà a casa già nella giornata di domani e senza costi aggiuntivi di spedizione con i servizi Prime di Amazon.

