256GB di ROM + 8GB di RAM: l'innovativo Xiaomi Redmi Note 13 oggi è SCONTATISSIMO

Hai bisogno di rinnovare il tuo smartphone e non sai quale scegliere? Abbiamo quello che fa per te! Parliamo dello Xiaomi Redmi Note 13, oggi disponibile su Amazon a soli 259 euro con uno sconto del 13%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out.

Xiaomi Redmi Note 13: tutte le specifiche tecniche

Lo Xiaomi Redmi Note 13 vanta specifiche tecniche di alto livello che lo collocano tra i top di gamma nel settore degli smartphone.

Dispone di tutta l’efficienza di MediaTek Dimensity 6080 con 5G così da rendere ogni operazione super fluida e velocissima in qualsiasi momento. In più il display da 6,67 pollici offre una visione più ampia così da immergerti completamente nei tuoi contenuti multimediali preferiti.

Non è da meno la tripla fotocamera Super-clear da 108 MP con cui potrai ottenere scatti professionali e iper realistici in qualsiasi condizione di luce, anche di notte.

La batteria a lunga durata di Redmi Note 13 5G supporta ben 5.000 mAh: questo vuol dire che potrai utilizzarlo per una giornata intera senza nessun tipo di preoccupazione. In più può essere rapidamente ricaricata con 33 W per averlo sempre a disposizione quando ne hai bisogno.

Il dispositivo si caratterizza anche per un design elegantissimo con colori alla moda e cornici ultrasottili pre rendere la visione ottimale e coinvolgente.

