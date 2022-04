Vivo X80 Pro: tutto quello che sappiamo

Facciamo il punto su tutto ciò che sappiamo in merito ai nuovi Vivo X80, i super flagship dell’OEM cinese prossimi al debutto su scala internazionale.

Ci siamo: le caratteristiche complete del nuovo Vivo X80 Pro sono appena emerse in rete a pochi giorni di distanza dal debutto ufficiale del dispositivo (in Cina). Oltre al suddetto dispositivo, arriverà anche una iterazione vanilla e una Pro Plus, sempre per il mercato asiatico. Ora, con il lancio alle porte, scopriamo nuovi informazioni sul modello Pro (quello intermedio).

A riportare le notizie ci pensa un rapporto del sito indiano 91mobiles che cita il noto tipster Ishan Agarwal: il ragazzo ha condiviso le caratteristiche del Vivo X80 Pro prima del debutto cinese che, ricordiamo, è fissato per il 25 aprile prossimo.

Vivo X80 Pro: le caratteristiche complete (RUMOR)

Giusto per chi ne fosse all’oscuro, segnaliamo che la gamma X80 è l’ultima serie di flagship premium pensata dall’azienda per il suo mercato cinese (dovrebbe arrivare nel resto del mondo nei mesi a venire). Ci saranno tre prodotti all’interno della formazione: X80, X80 Pro e X80 Pro Plus. Sul secondo, possiamo dire che avrà funzionalità davvero esclusive.

Partiamo dal pannello principale: ci sarà uno schermo AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione 2K e refresh rate da 120 Hz; non mancherà il supporto per la frequenza di campionamento del tocco pari a 300 Hz. Ci sarà anche un fingerprint in-display e un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, coadiuvato da RAM di tipo LPDDR5 (12 GB) e da memorie super veloci e capienti (256 o 512 GB) per l’installazione di app, per l’archiviazione di foto, video e canzoni.

Sul fronte fotografico poi, non possiamo non citare la presenza di quattro fotocamere inserite in un modulo circolare, posto a sua volta, in un rettangolo che copre tutta la superficie. Le lenti saranno così ripartite:

Camera principale da 50 Megapixel;

Ultrawide da 48 Mpx;

Teleobiettivo da 12 Megapixel;

Lente tele periscopica da 8 Mpx con zoom ottico 5X e digitale da 60X.

Ci sarà una grande batteria da 4700 mAh con fast charge cablata da 80W e wireless charging da 50W. Dovrebbe basarsi su Android 12 e skin OriginOS in cima. Il debutto di questa ammiraglia è fissato per il 25 aprile: restate connessi con noi.