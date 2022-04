iPhone 14 Pro: ci sarà una super porta Lightning 3.0

Ultimamente si parla sempre più spesso di iPhone 14. Le notizie sul suddetto dispositivo hanno iniziato ad emergere poco prima del lancio dell’ultima serie premium lanciata a settembre del 2021. Come sempre, le fughe di notizie e le indiscrezioni aumenteranno col passare dei mesi.Abbiamo più volte letto che i nuovi modelli saranno rivoluzionari, o perlomeno,

Ultimamente si parla sempre più spesso di iPhone 14. Le notizie sul suddetto dispositivo hanno iniziato ad emergere poco prima del lancio dell’ultima serie premium lanciata a settembre del 2021. Come sempre, le fughe di notizie e le indiscrezioni aumenteranno col passare dei mesi.

Abbiamo più volte letto che i nuovi modelli saranno rivoluzionari, o perlomeno, la gamma Pro. La linea basica invece, avrà pochissime modifiche e si dice che l’azienda sia pronta a eliminare la tacca dalle varianti più costose. Al suo posto, dovrebbe venire allegato un foro e una pillola che contiene tutti i sensori, compreso il Face ID e la selfiecam. Ora si scopre che ci sarà una porta Lightning 10 volte più veloce di quella attuale, ma non temete: sarà identica a quella che conosciamo.

iPhone 14 Pro: niente Type C, ma un grosso upgrade alla Lightning

Sono in molti a sperare di vedere un iPhone con porta USB C: abbiamo visto diversi esperimenti in rete e a tal proposito, l’Unione Europea si batte da anni per rendere la Type C lo standard unico nel settore tech, a tutto vantaggio degli utenti e della clientela. Putroppo, questo sembra non essere abbastanza per Apple che continua a scegliere le soluzioni proprietarie.

Curiosamente però, notiamo che, almeno sul versante Mac, iPad, MacBook, l’azienda è passata alla Type C già da diverso tempo. Pensiamo ai laptop con sole porte USB C o agli iPad Pro, Mini, Air. Purtroppo, saremo delusi sul fronte smartphone, sia per quanto concerne iPhone 15 che iPhone 16. A ribadire questa indiscrezione ci pensa il portale di iDrop News.

Tuttavia, non disperate: anche se la Lightning port sarà uguale, la porta di ricarica sarà più veloce (3.0) e garantirà connessioni e velocità di trasferimento dei dati pari a 5 Gbps. Purtroppo, questa modifica sarà contestuale solo ai modelli Pro e Pro Max.

In ultima analisi, il ProMotion sarà presente solo sulla gamma premium, proprio come nel 2021. A partire dal 2024 si dice che il refresh rate adattivo verrà introdotto su tutti i device della gamma.