Samsung Galaxy Z Fold4: fotocamera al top, ma niente vano per S Pen

Samsung Galaxy Z Fold4 presenterà una fotocamera principale da 108 Megapixel, ma non disporrà del famigerato vano per riporre la S Pen.

Secondo quanto si apprende, sembra che Samsung stia concentrando le sue energie per la realizzazione del futuro foldable di punta del suo listino. Stiamo parlando dell’attesissimo Galaxy Z Fold4 che, secondo le indiscrezioni, sarà un game changer nel panorama dei telefoni pieghevoli.

Purtroppo, oggi apprendiamo una notizia che non farà felici i fedelissimi del marchio che attendono con impazienza questo prodotto. Se da un lato sappiamo che ci sarà un comparto fotografico degno dei migliori flagship della serie S, dall’altro scopriamo che ci sarà il supporto per la S Pen… ma non uno slot dove riporla.

Samsung Galaxy Z Fold4: cosa sappiamo?

Attenzione però: è la prima volta che apprendiamo un rumor del genere, quando in realtà, in passato tutti i tipster concordavano che il Fold4 avrebbe avuto il vano per la penna proprio come S22 Ultra.

È indubbio che ci sarà un nuovo flip phone e un fold phone, ma il nuovo rapporto pubblicato in rete segnala qualcosa di shockante: nonostante le aspettative dell’utenza, i Fold4 non avranno lo slot per la S Pen. Il prossimo “re dei pieghevoli” sarà un mostro di potenza, sarà un cameraphone degno dei migliori smartphone premium, ma non sarà un Note… nel senso letterale del termine.

Stando a quanto leggiamo, il device avrà una lente principale da 108 Megapixel; probabilmente, sarà il sensore ISOCELL HM3 da 1/2,55″ prodotto in casa Samsung.

A ribadire ciò ci pensa l’insider del web conosciuto come @chunvn8888, che afferma anche che, su questo versante, sarà identico all’S22 Ultra. Sarà tutta nuova anche la selfiecam interna UDC, che passerà a ben 10 Mpx.

Sotto la scocca, infine, ci sarà il nuovissiom Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus prodotto da TSMC. Questa è un’ulteriore conferma del fatto che la compagnia non voglia utilizzare, almeno per il momento, le sue piattaforme Exynos sui foldable del futuro. Dulcis in fundo, il dispositivo dovrebbe essere, finalmente, più leggero e sottile del precedente.