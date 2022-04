Huawei Mate XS 2 avrà una sorpresa

Huawei Mate XS 2 avrà una piegatura verso l’esterno, proprio come il modello originale del 2019; a dirlo è un nuovo report emerso online.

Sappiamo tutti che Huawei sta lottando per la sua sopravvivenza nel mercato della telefonia mobile; nonostante tutto, sta portando in commercio dispositivi davvero intriganti e tutti molto validi. Pensiamo all’ottimo P50 Pro, al mediogamma Nova 9 SE o al P50 Pocket, un gioiellino in tutto e per tutto.

Certo, ci sono dei compromessi come l’assenza di modem 5G e del Play Store di Google, ma sta lavorando sodo per far sì che l’AppGallery diventi una soluzione ai problemi imposti dai ban statunitensi.

Huawei Mate XS 2: cosa sappiamo?

Ora apprendiamo che sta arrivando un nuovo foldable, il Mate XS 2. Ricordiamo che la compagnia è stata una delle prime a lanciare in commercio un pieghevole insieme a Samsung. Inoltre, il CEO della compagnia, Yu Chengdong, ha dichiarato che l’azienda sta continuando a migliorare le proprie tecnologie in merito.

In primo luogo scopriamo che la cerniera del device sarà di nuova concezione; ci sarà una tecnologia unica che permetterà di unire robustezza e affidabilità. Addirittura, il funzionario della compagnia ha dichiarato che Mate XS 2 sarà un dispositivo unico, superiore a tutti gli altri grazie ad un inedito pannello flessibile.

Ipotizziamo poi una fotocamera frontale all’esterno. Huawei promette un super display con refresh rate da 120 Hz di tipo LTPS; non di meno, si apprende che questo terminale potrebbe costare oltre 2500 dollari.

Adesso ci spostiamo un attimo in Cina: scopriamo che JD.com potrebbe aver già iniziato ad accettare i preorder per il suddetto dispositivo; ad ogni modo, la presentazione ufficiale dello stesso dovrebbe avvenire entro fine aprile (probabilmente il 28), quindi vi invitiamo a restare connessi con noi per le ultime informazioni in merito.

I dettagli su questo device sono pochissimi. Dulcis in fundo, il CEO di Huawei ha detto che il telefono “supererà tutte le aspettative degli smartphone con schermo flessibile”.

Potrebbe avere una batteria integrata da 4800 mAh con ricarica rapida da 66W; non di meno, scopriamo che si aprirà verso come il Mate XS originale.