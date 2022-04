Netflix, film e serie TV tra il 25 aprile e il 1 maggio 2022

I film e le serie TV in uscita su Netflix tra il 25 aprile e il 1 maggio 2022: dagli ultimi episodi di Ozark 4 al sequel di 365 giorni.

L’ultima settimana di aprile 2022 non è niente male su Netflix. Sono infatti previste un paio di serie TV che potrebbero rendere felici gli abbonati.

Partiamo dalla prima: si tratta di Ozark 4, o meglio, la seconda parte della stagione. Per essere più precisi è l’ultima tranche di episodi, quella che metterà definitivamente un punto alle vicende dei Byrde. Con Navarro che tenta di “ripulirsi” e cambiare vita, Marty si trova in un momento cruciale per la sua attività di mediatore tra il cartello di droga messicano e l’FBI, senza contare le numerose pressioni esterne che minacciano il benessere della sua famiglia.

La seconda serie importante di quest’ultima settimana è The Vampire Diaries, celebre teen drama in arrivo con tutte le sue stagioni. I fan dello show potranno quindi cimentarsi in un lungo rewatch, e chi non lo ha mai visto potrebbe avere l’occasione di recuperarlo per intero.

Tra i film in uscita, invece, si annovera 365 giorni: Adesso, sequel di 365 giorni, il film cult con Michele Morrone e Anna-Maria Sieklucka. Anche in questa pellicola i due vestiranno i panni della coppia protagonista, Massimo e Laura. L’attore pugliese torna perciò a interpretare il personaggio che lo ha reso celebre in Italia ma soprattutto all’estero, dove è considerato una specie di divo dell’amore.

E ancora, spazio a L’assedio di Silverton, film ispirato alla storia vera di un gruppo di cittadini sudafricani che presero in ostaggio gli avventori e il personale di una banca per chiedere come riscatto la liberazione di Nelson Mandela.

Per finire, gli abbonati al celebre servizio di streaming potranno dare un’occhiata a I segreti di Marilyn Monroe: i nastri inediti, docufilm sulla celebre attrice e sulla sua misteriosa morte.

Netflix: tutte le novità tra il 25 aprile e il 1 maggio 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Ozark (stagione 4, parte 2) – 29 aprile

Serie TV non originali

The Vampire Diaries (tutte le stagioni) – 30 aprile

Film originali

365 giorni: Adesso – 27 aprile

L’assedio di Silverton – 27 aprile

Bubble – 28 aprile

Film non originali

Un principe tutto mio – 1 maggio

Mia e il leone bianco – 1 maggio

Documentari

Marilyn Monroe: i nastri inediti – 27 aprile

Cosa pensate di guardare questa settimana?