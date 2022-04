Samsung Galaxy Z Fold4: nuovo giro, nuovo rumor

Samsung Galaxy Z Fold4 avrà la stessa batteria del modello precedente; ma questo sarà un bene o un male per il futuro foldable? Scopriamolo insieme.

Secondo quanto si apprende, sembra che Samsung stia lavorando sodo per presentare il nuovissimo Galaxy Z Fold4 nei mesi a venire; la data di lancio dovrebbe essere in estate, come al solito. Adesso poi, il dispositivo è anche stato avvistato presso una serie di portali per la certificazione. Un esempio? Pochi giorni fa abbiamo visto la capacità della sua batteria sul sito di SafetyKorea. Da qui abbiamo scoperto che il telefono avrà la medesima capacità vista sul modello del 2021 ma le informazioni erano un po’ limitate; adesso abbiamo nuovi dettagli in merito grazie ai colleghi di GalaxyClub.

Di fatto, il Galaxy Z Fold4 di Samsung avrà una cella energetica da 4400 mAh, proprio come il Fold del 2021. Il motivo è presto detto: inserire una batteria più generosa sarebbe una sfida troppo grande per gli OEM di telefonia che stanno faticando ad inserire tutti i componenti in form factor così contenuti. Tuttavia sembra che il nuovo pieghevole del colosso coreano non sacrificherà il suo design per una autonomia “scarsa”. Riusciremo ad avere tutto quindi?

Samsung Galaxy Z Fold4: batteria come nel 2021, ma è un bene

Sappiamo che il nuovo foldable di casa Samsung userà una batteria a doppia cella, come tanti altri device al giorno nostro. Da un lato avremo una capcità di 2002 mAh, dall’altro un’altra da 2268 mAh. Globalmente, sarà un elemento da circa 4400 mAh di carica nominale. Ricordiamo che le capacità nominali e quelle tipiche sono completamente differenti; ad ogni modo, Z Fold3 ha una da 4400 mAh e quella del Fold4 sarà identica. Non è un downgrade, anche perché le tecnologie sono avanzate e ora possiamo avere una fast charge da 25W e magari, un SoC in grado di gestire meglio i componenti e il software stesso.

Staremo a vedere; noi non vediamo l’ora di conoscere questo nuovo device che, secondo le indiscrezioni, sarà un cameraphone in tutto e per tutto.