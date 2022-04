Samsung realizzerà il nuovo processore M2 di Apple?

Samsung parteciperà alla realizzazione del nuovo processore Apple Silicon M2; questo è quanto si evince da un nuovo report online.

Sappiamo tutti come Apple ha rivoluzionato il mercato dei computer da quando ha svelato il primo SoC autoprodotto, l’Apple Silicon M1. Da quel momento, l’azienda ha pian piano abbandonato tutte le soluzioni x86 di Intel per dedicarsi interamente alla sua piattaforma ARM.

Con il primo chipset, sono arrivate le modifiche, perfino software. I sistemi operativi hanno iniziato a basarsi sui processori in un modo simile a quanto avviene con i device portatili. Non di meno, i SoC ARM possono perfino gestire app per telefoni grazie ad un’architettura del tutto simile.

Erano in pochi a scommettere su questa trovata eppure, a distanza di quasi due anni da quel momento, bisogna dire che Apple ha creato un mondo a sé nel settore dei computer desktop e laptop. Lo scorso anno abbiamo conosciuto poi l’M1 Pro e l’M1 Max, ma adesso anche l’M1 ultra a bordo del potentissimo Mac Studio. La prossima sfida per l’OEM di Cupertino sarà realizzare un Silicon M2 altrettanto performante, ma al momento sembra che ci sia carenza di chip, anche perché la domanda è altissima. La realtà di Tim Cook ha scelto di dotare i suoi device (iPad) del medesimo processore e si dice che potremmo vederlo anche su un iPhone nei mesi a venire. Capite bene che questo è un business molto redditizio quindi è normale che le aziende partner vogliano farne parte; fra queste troviamo Samsung.

Apple e Samsung insieme per il nuovo M2? Forse sì

Stando a quanto si legge, Samsung potrebbe partecipare alla produzione del nuovo Apple Silicon. Al momento, l’OEM sudcoreano sta realizzando i substrati FC-BGA e questa notizia coincide con un leak emerso precedentemente che riportava l’investimento di 1 miliardo di dollari nella realizzazione di un sito per la produzione di FC-BGA. La fabbrica si trova in Vietnam e presto ne arriverà una in Sud Corea.

Ad oggi è impossibile scoprire quando vedremo il famigerato M2; secondo i rumor potremmo vederlo in autunno, ma in molti ipotizzano un debutto anticipato, presumibilmente durante il WWDC 2022 di giugno.

Si tratta di un mero rumor, quindi vi invitiamo a prenderlo con “un pizzico di sale” e a restare connessi per il momento.