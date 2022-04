Apple Watch Series 8: la novità che piacerà ai fan

Apple Watch Series 8 potrebbe disporre della famigerata connettività satellitare; a riportare la notizia ci pensa il portale di MySmartPrice.

Secondo quanto si apprende, Apple lancerà i nuovi wearable nel corso del keynote di settembre. Ma cosa sappiamo di questi dispositivi? Le indiscrezioni sugli smartwatch del colosso di Cupertino si susseguono senza sosta ma ora spunta un nuovo rumor davvero molto frizzante. Adesso si apprende che l’azienda lancerà i Watch Series 8 con all’interno di funzionalità davvero unica: la connettività satellitare. Ma andiamo con ordine.

Stando a quanto si legge, la gamma di device indossabili di Tim Cook apporterà una serie di migliorie sotto il cofano davvero molto frizzanti. Esteticamente, i modelli saranno simili alla Series 7, ma ci dovrebbero essere delle funzionalità sanitarie tutte nuove.

Apple Watch Series 8: avrà la connettività satellitare?

Durante il keynote dovremmo assistere al debutto di iPhone 14 ma anche di Apple Watch Series 8 che, secondo i rumor, arriverà in due iterazioni: ci sarà una classica e una “rugged”, con casse e cinturino resistenti a tutto, con un richiamo ai famigerati Casio G-Shock. La versione standard invece, sarà quella più ricca di opzioni ma pare che vedremo tantissime novità sotto il cofano. Come detto, fra tutte, ipotizziamo la presenza della connettività satellitare; questa feature sarà allocata anche dentro i terminali di nuova generazione.

Tuttavia, vi invitiamo a prendere tutto con “un pizzico di sale“; secondo quanto si legge, questa novità potrebbe arrivare addirittura nel 2o23. Qualcuno ora si starà domandando: “Ma a cosa serve?” Ve lo sveliamo subito: la tecnologia in questione serve per inviare messaggi di testo o effettuare telefonat di emergenza anche in assenza di segnale telefonico. Inoltre, il device riconoscerà anche il tipo di assistenza di cui si necessita.

A riportare questa indiscrezione ci pensa il solito giornalista di Bloomberg Mark Gurman all’interno della sua newsletter “Power On”. Lui ci invita a prendere il leak con le dovute cautele in quanto neppure lui è sicuro se la funzione arriverà nel 2022 o nel 2023.

Secondo un’ultima voce di corridoio poi, si apprende che Apple Watch potrebbe vantare anche il sensore per la lettura della glicemia. Questa caratteristica però, dovrebbe giungere sul mercato entro un paio di anni. Restate connessi con noi per scoprire le ultime novità in merito.