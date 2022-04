Xiaomi MIX Fold 2 punta tutto sul display: le specifiche da urlo

Un nuovo rumor punta l’attenzione sull’incredibile display del foldable Xiaomi MIX Fold 2: scopriamo tutti i dettagli.

Come ben sappiamo Xiaomi MIX Fold 2 rappresenta la singolare soluzione del colosso cinese per mettere all’angolo lo strapotere di Samsung nel settore degli smartphone pieghevoli, e sembra proprio che punterà tutto sull’incredibile display per stregare gli utenti alla ricerca di un device pieghevole di fascia premium.

Infatti, in base alle ultime informazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che Xiaomi avrebbe intenzione di continuare a montare lo stesso display interno presente nella prima versione del suo foldable: si tratta di un display a risoluzione 2K con frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Il display di Xiaomi MIX Fold 2 lascerà senza fiato, a quanto pare

Sebbene le specifiche siano le stesse della prima edizione del foldable di Xiaomi, in realtà il team di sviluppo dell’azienda avrebbe lavorato duramente per realizzare una nuova cerniera in grado di ridurre al minimo la piega che si forma lungo l’asse centrale del telefono. Quest’ultima, estremamente visibile su Samsung Galaxy Z Fold3, sarà probabilmente quasi impercettibile su Xiaomi MIX Fold 2; resta da capire se ci troveremo dinnanzi una ottimizzazione del calibro di OPPO Find N oppure se sarà meno “spinta”.

Per quanto riguarda il pannello esterno, invece, con tutta probabilità il foldable di Xiaomi godrà di un display con frequenza di aggiornamento a 120 Hz ma possibilmente con una risoluzione inferiore ai 2K; non ci sono ancora informazioni dettagliate a riguardo, ma siamo certi che Xiaomi farà di tutto per offrire la migliore esperienza di utilizzo.

Sotto la scocca ci sarà il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus, una versione più veloce e meglio ottimizzata del SoC di fascia alta di Qualcomm realizzata direttamente da TSMC. Infine, secondo il rumor di queste ore, Xiaomi MIX Fold 2 dovrebbe avere un peso di 203 grammi e uno spessore pari a 8.78 mm.