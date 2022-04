Honor X8 finalmente ufficiale: mediogamma con stile

Honor X8 è finalmente stato svelato dalla compagnia cinese: il device è un prodotto di fascia medio-bassa con caratteristiche molto intriganti.

L’ex sub brand di casa Huawei ha appena tolto i veli al nuovissimo midrange Honor X8: si tratta di un prodotto pensato per i giovanissimi e per coloro che cercano potenza in un device economico. Vanta un processore Snapdragon 680, è coloratissimo, frizzante, leggerissimo e sottilissimo. Non di meno, ha un comparto fotografico davvero ricco, con ben cinque sensori su tutto il device.

Honor X8: le caratteristiche

Esteticamente è realizzato in plastica ma presenta una buona qualità: la back cover realizza splendidi giochi di luce e sul posteriore troviamo ben quattro lenti con flash LED incastonate in un quadrato. Il frame è squadrato e minimal e c’è la porta USB Type C per la ricarica e il jack audio da 3,5 mm. Non manca poi uno schermo generoso da 6,7 pollici in risoluzione FullHD+. Si tratta di un’unità LCD di tipo IPS, con 391 PPI e refresh rate da 90 Hz. Disponibile in due colorazioni: Titanium Silver, Ocean Blue e Midnight Black.

Le sue dimensioni sono di 163.4 x 74.7 x 7.5 mm di spessore e ha un peso contenuto di soli 177 grammi. Honor X8 ha un potente processore Qualcomm Snapdragon 680 4G sotto la scocca, coadiuvato da 6 GB di RAM e 128 GB per l’archiviazione dei dati, delle foto e dei video, delle app e della canzoni.

Anteriormente troviamo una selfiecam da 16 Mpx molto interessante con apertura f/2.5 e possibilità di girare video in FullHD a 30 fps, così come accade anche per la lente principale posteriore.

A tal proposito, citiamo che il comparto fotografico è composto da quattro ottiche: 64+5+2+2 Megapixel. Ovviamente, la principale è quella più risoluta del quartetto, ma con le altre si potranno realizzare scatti davvero creativi. Il fingerprint è allocato sul frame laterale, precisamente sotto il pulsante di accensione e spegnimento e c’è una batteria da 4000 mAh con fast charge cablata da 22.5W che promette di durare ore ed ore anche con un utilizzo stress.

Arriva a 259,90€ ed è acquistabile sul sito di HiHonor ma presto approderà anche su Amazon e nei vari retail di elettronica di consumo.