Netflix, serie TV e film in uscita tra il 2 e l’8 maggio 2022

Tutti i film e le serie TV su Netflix tra il 2 e l’8 maggio 2022: dalla terza stagione di Summertime alla miniserie Clark.

Il mese di maggio 2022 è piuttosto ricco per Netflix, che già dalla prima settimana non rinuncia a impiattare contenuti di rilievo.

Ne è un esempio la terza stagione di Summertime, show tutto italiano che racconta l’estate di un gruppo di ragazzi di Cesenatico. Tra problemi adolescenziali e amori che sbocciano e finiscono, i nuovi episodi sono molto attesi dagli spettatori perché concluderanno la serie. Vedremo dunque se Summer e Ale torneranno insieme dopo aver preso due direzioni diverse e cosa ne sarà di tutti i personaggi che hanno fatto da contorno a questo show che profuma d’estate.

Tra le serie originali in arrivo spunta poi Il pentavirato, comedy con Mike Myers nei panni di otto personaggi diversi. Si tratta di una surreale avventura, tra teorie cospirazioniste e tante risate, che segue un improbabile giornalista canadese coinvolto in una missione per scoprire verità nascoste e salvare da solo il mondo intero. Lo show, infatti, parte da una premessa: e se una società segreta composta da cinque persone lavorasse nell’ombra dai tempi della peste nera del 1347 condizionando gli eventi mondiali per il bene dell’umanità?

E ancora, tra le miniserie in uscita, sembrerebbe piuttosto interessante Clark, biopic sul truffatore svedese Clark Oloffson. Interpretato da Bill Skarsgård, si tratta di una delle personalità più controverse della storia contemporanea svedese: iniziando la sua carriera criminale negli anni ’60, fu condannato per diverse accuse di traffico di droga, tentato omicidio, aggressione, furto e rapina in banca, e trascorse oltre metà della sua vita in carcere. È lui che diede origine all’idea della Sindrome di Stoccolma, negli anni ’70.

Netflix: tutte le novità tra il 2 e l’8 maggio 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Summertime (stagione 3) – 4 maggio

El Marginal (stagione 5) – 4 maggio

Clark (stagione 1) – 5 maggio

Il pentavirato (stagione 1) – 5 maggio

Blood Sisters (stagione 1) – 5 maggio

Benvenuti a Eden (stagione 1) – 6 maggio

The Sound of Magic (stagione 1) – 6 maggio

Serie TV non originali

Arpo (stagione 1, 1 maggio)

Film originali

Quando arrivano i 40… – 4 maggio

Ti giro intorno – 6 maggio

Sansone – 6 maggio

Due agenti molto speciali 2 – 6 maggio

Thar – 6 maggio

Film non originali

Mia e il leone bianco – 1 maggio

The Eye – 1 maggio

Un principe tutto mio – 1 maggio

La dolce vita – 1 maggio

Showtime 1958 – 3 maggio

Ligabue Campovolo – il film – 6 maggio

A Haunting at the Rectory – 7 maggio

Bunker: Project 12 – 7 maggio

Elon Musk: The Real Life Iron Man – 7 maggio

Robert – 7 maggio

The Last House on Cemetery Lane – 7 maggio

The Amityville Theater – 7 maggio

Wood Industry: A Business Against Nature – 7 maggio

Theatre of Fear – 7 maggio

Conjuring the Dead – 7 maggio

Pirate Hunting – 7 maggio

Hot Pursuit – 8 maggio

Laia – 8 maggio

Documentari

Trattieni il respiro: un tuffo sotto il ghiaccio – 3 maggio

Meltdown: l’incidente alla centrale di Three Mile Island (stagione 1) – 4 maggio

Cuccioli nella natura (stagione 1) – 5 maggio

