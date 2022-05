Samsung Galaxy S20 FE 5G a questo prezzo è un AFFARE assoluto (-49%)

L’ottimo Samsung Galaxy S20 FE 5G è in offerta su Amazon a un prezzo esageratamente vantaggioso con uno sconto del 49%.

Sei alla ricerca di uno smartphone di fascia alta a prezzo di un classico medio gamma? Se la risposta è affermativa, allora devi acquistare subito l’ottimo Samsung Galaxy S20 FE 5G in offerta su Amazon con il 49% di sconto.

Sì, hai letto bene: ti bastano appena 343€ per ricevere a casa in appena 1 giorno un device di fascia premium che in realtà verrebbe a costare più di 660€ a prezzo pieno.

Samsung Galaxy S20 FE 5G crolla su Amazon con il 49% di sconto: offerta folle

A questo prezzo non puoi chiedere di meglio sul panorama mobile. Il device di Samsung dispone di un design estremamente curato sotto tutti i punti di vista, con un ottimo display Super AMOLED da 6.5 pollici ad altissima risoluzione e sensore di sblocco integrato nel display, cornici estremamente sottili e un look & feel che ricorda quello dei top di gamma del colosso sudcoreano.

Sotto il cofano trova posto un hardware di ultimissima generazione in grado di garantirti un utilizzo sempre al top e senza nessuna riserva: chattare, navigare in rete, aprire applicazioni pesanti o giocare con i giochi più popolari è un gioco da ragazzi. Inoltre, il supporto alla connettività 5G ti garantisce di navigare al massimo della velocità disponibile per guardare contenuti online ad altissima risoluzione senza preoccuparti del buffering lento.

Ovviamente, come ogni smartphone Samsung che si rispetti, anche il Galaxy S20 FE 5G dispone di un comparto fotografico di primissimo livello con tre fotocamere posteriori di cui la principale da 12 MP per scatti sempre perfetti in qualsiasi condizione di luminosità. Infine, la batteria da 4500 mAh ti assicura lunghe ore di utilizzo senza preoccuparti di restare senza autonomia proprio sul più bello.

Cosa stai aspettando? Acquista subito l’ottimo smartphone di fascia alta di Samsung al prezzo di un comune medio gamma; resterai sbalordito dalla qualità del device.