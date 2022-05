Netflix, 5 serie TV da non perdere a maggio 2022

Le migliori serie TV Netflix di maggio 2022: dalla quarta attesa stagione di Stranger Things agli ultimi episodi di Summertime.

Un maggio 2022 davvero molto atteso, quello di Netflix. Soprattutto per il ritorno di una delle sue serie di punta, Stranger Things. Dopo aver atteso quasi tre anni, i fan avranno quindi la possibilità di vedere come continuerà la storia di Undici e i suoi amici (a proposito, qui trovate l’analisi del trailer di Stranger Things 4).

Ma quali sono le migliori serie TV Netflix di maggio 2022? In questo articolo ne abbiamo raccolte cinque che non dovreste assolutamente lasciarvi sfuggire.

Le migliori serie TV Netflix di maggio 2022

Dalla nuova stagione di Stranger Things a un nuovo legal drama del pluripremiato David E. Kelley, ecco i contenuti da non perdere questo mese.

Summertime 3

La serie italiana ambientata sulla costa adriatica sarà disponibile dal 4 maggio. Ritroveremo Summer e i suoi amici alle prese con gioie e difficoltà adolescenziali, in un viaggio alla scoperta di se stessi e dei propri sogni, con, sullo sfondo, una nuova stagione estiva da vivere con spensieratezza. Dopo gli eventi della seconda stagione, la protagonista tornerà insieme ad Ale o la loro storia rimarrà soltanto un bel ricordo?

Clark

Interessante poi la miniserie Clark, in arrivo il 5 maggio. Con protagonista Bill Skarsgård, lo show si incentra su Clark Olofsson, il criminale svedese passato alla storia per essere l’uomo dietro la Sindrome di Stoccolma, nonché per una serie di imprese rocambolesche e per una personalità controversa ed eccessiva.

Avvocato di difesa

Il 13 maggio sta alla serie Avvocato di difesa debuttare nel catalogo. La storia si incentra, come lascia intuire il titolo, sull’avvocato penalista Mickey Haller, capace di mettersi prontamente nei guai per via della sua indole anticonformista e curiosa. È dentro la sua macchina, la Lincoln Town Car, che spesso lavora e riesce a preparare i suoi casi, perché la sua personalità carismatica sarebbe troppo limitata dietro una scrivania. Nonostante sia un tantino eccentrico, Haller è un avvocato di successo e segue casi grandi e piccoli in tutta Los Angeles.

Love, Death & Robots 3

Il Volume 3 di Love, Death & Robots sarà disponibile dal 20 maggio, per portare su schermo nuovi episodi della serie d’animazione antologica. Il primo volume è stato un successo incredibile e ha generato un secondo volume quasi immediato. Le ultime puntate disponibili risalgono a un anno fa, quindi i tempi sono maturi per nuove storie incentrate su amore, morte o robot.

Stranger Things 4 (Parte 1)

La serie TV Netflix più attesa del mese è senza dubbio Stranger Things 4, disponibile dal 27 maggio con la sua prima tranche di episodi. Nuove minacce dal Sottosopra interromperanno la quiete dei protagonisti, separatisi al termine della terza stagione. Con Undi senza superpoteri e temibili nemici alle porte, il gruppo si troverà a vivere altre emozionanti ma pericolose avventure tra questo mondo e la dimensione parallela. La Parte 2 della stagione sarà distribuita il 1 luglio prossimo.

