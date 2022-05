Twitter clamoroso, salta tutto? L’accordo con Elon Musk è “sospeso”

Con un messaggio su Twitter, Elon Musk conferma la notizia. Crollate dell’11% le azioni in borsa della piattaforma social.

Incredibile ma vero: l’accordo con Twitter è “temporaneamente sospeso in attesa di dettagli che supportino il calcolo che gli account di spam/fake rappresentino meno del 5% degli utenti”. E’ quanto dichiarato poco fa da Elon Musk in persona proprio con un un tweet.

Twitter e Elon Musk, cosa succede?

La notizia esplode letteralmente all’improvviso poche ore fa, creando subito non poche conseguenze negative alla società Secondo quanto riportato da Bloomberg, le azioni di Twitter in borsa sono crollate dell’11% nel pre-market, mentre le azioni di Tesla sono salite del 4,9%. Ma il milionario sudafricano naturalizzato americano tira dritto per la sua strada. Il CEO di SPaceX vuole infatti essere certo di non aver acquistato una piattaforma contenitrice di bufale.

Almeno sulla carta. Perché a tanti sembra più che strano che uno che frequenta attivamente Twitter da sempre come Musk, e che tra le altre cose è anche un abile affarista, si ponga solo oggi un problema simile, o non sappia bene o male cosa possa nascondersi dietro un social così famoso.

Per qualcuno dietro questa sorta di (momentaneo?) dietrofront potrebbero esserci delle pressioni ricevute sottobanco dal magnate da parte di chi non vede di buon occhio la sua acquisizione di Twitter e la sua volontà di renderlo davvero uno spazio “liberal” e aperto al dialogo (politica e poteri forti?). Ad ogni modo, prima di perfezionare l’acquisto della società Musk sostiene di volerci vedere chiaro e chiede in pratica la verifica del prodotto.