Motorola moto g41 crolla su Amazon: prezzo FOLLE (-30%)

Uno dei migliori modelli di fascia media della Motorola è ora in offerta a soli 189€ con le spedizioni garantite da Amazon Prime.

Il Motorola moto g41 NFC, l’ultimo arrivato tra i modelli di fascia media della Motorola, lo trovi in questo momento in super offerta scontato del 26% nel taglio 4/128 GB. Lo puoi infatti comprare su Amazon a soli 189€. Le spedizioni sono gratuite e veloci.

Motorola moto g41, il nuovo super smartphone per i più esigenti

Il moto g41offre un sensore posteriore da 48 MP con tecnologia Quad Pixel che consente di scattare foto incredibili in qualsiasi momento. La stabilizzazione ottica dell’immagine compensa automaticamente le foto e i video sfocati dovuti al movimento indesiderato della fotocamera, così anche quando l’esposizione richiede più tempo, ad esempio in condizioni di scarsa luminosità, la chiarezza e i dettagli risplendono.

moto g41 è dotato del display OLED FHD+ da 6,4” e del TurboPower 30 di moto g71, e risulta estremamente reattivo a ogni tocco, grazie a un eccezionale processore octa-core. Costruzione ottima, struttura robusta e sottile, peso leggero per la sua misura, gode di una bellissima ed elegante scocca nero-blu che lo caratterizza molto. La confezione è completa di caricatore Turbo da 33w (ricarica completa in 1 ora), cuffie, custodia trasparente originale Motorola e spilletta per estrarre la SIM.

A completare il tutto, una batteria da 5000 mAh progettata per durare a lungo e che fornisce 36 ore di autonomia con una sola ricarica. Inoltre, puoi ottenere il 50% della capacità della batteria in soli 30 minuti grazie al caricabatteria TurboPower. Sblocca il telefono con la tua impronta digitale senza la necessità di utilizzare una password. Tocca due volte per aprire un menu di scelta rapida. Fallo tuo su Amazon nel taglio 4/128 GB, NFC e nella colorazione Meteo Black a soli 189€. Le spedizioni sono gratuite e veloci.