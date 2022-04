Motorola Edge 20: PREZZO FOLLE su Amazon (sconto di 154€)

Motorola Edge 20 è lo smartphone di fascia media che non ti aspetti: ha un prezzo super aggressivo grazie agli sconti presenti su Amazon.

Se state cercando un nuovo smartphone di fascia media, intrigante, veloce, performante, con un bel design, aggiornato e con un’autonomia eccezionale, abbiamo la soluzione che fa per voi. Si chiama Motorola Edge 20 ed è una delle migliori proposte che il mercato Android oggi ci offre, ma partiamo con ordine. Sarà vostro a soli 295,98€ al posto di 449,90€. Capite bene che ci troviamo davanti ad uno sconto pari al 34% sul prezzo di listino, con consegna gratuita, possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate mediante il servizio di Cofidis. Altresì, potrete godere della spedizione celere e di tutti i vantaggi proposti dal portale di e-commerce.

Andiamo con ordine: questo è un telefono perfetto per ogni operazione, veloce, reattivo, scattante, con una buona autonomia e un display davvero risoluto e nitido. È perfetto per il gaming ma anche per gli amanti delle fotografie. In più, esteticamente è davvero accattivante.

Motorola Edge 20: a questo prezzo è un regalo

Lo schermo è una meravigliosa unità OLED da 6,7″ con refresh rate da 144 Hz e risoluzione FullHD+. C’è anche il supporto all’HDR 10+, fra le altre cose.

Il processore invece, è il Qualcomm Snapdragon 778G, coadiuvato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. Non di meno, ha perfino il modem 5G per la connettività di nuova generazione, unito anche al Wi-Fi 6E.

Sul fronte estetico, è elegante, funzionale ed entra sempre in borsa, in tasca e in uno zaino. C’è la porta per la ricarica mediante USB C e c’è la funzionalità “Ready For” per poter connettere il device ad una TV o un PC per giocare, fare videocall, usare le app dello smartphone a schermo intero.

Infine, sul fronte fotografico c’è un sensore principale da 108 Megapixel con capacità di Super Zoom 30X; la tecnologia Ultra Pixel permette di registrare video in 4K, e le foto sono nitide e cristalline anche da lontano.

A soli 295,98€ è un regalo: vi invitiamo a procedere all’acquisto prima che terminino le scorte.