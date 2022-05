Netflix, film e serie TV in uscita tra il 16 e il 22 maggio

Tutti i film e le serie TV in uscita su Netflix tra il 16 e il 22 maggio 2022: da Love, Death & Robots 3 al film L’abbinamento perfetto.

Settimana discreta per Netflix quella che va tra il 16 e il 22 maggio, con alcuni film e serie TV che potrebbero catturare l’attenzione degli abbonati.

In primis la terza stagione di Love, Death & Robots, serie antologica che mescola diversi stili d’animazione e porta sul piccolo schermo tutto il bello e il brutto della realtà e della tecnologia attraverso vari generi, dalla fantascienza al comico, passando per l’horror. Quindi terrore, fantasia e bellezza si fondono nei nuovi episodi con temi che vanno dalla scoperta di un’antica entità maligna a un’apocalisse comica, raccontando sorprendenti storie brevi.

Tra i film in uscita, invece, potrebbe essere interessante La Famiglia Ideale, commedia spagnola in cui Lucia, donna di classe con solidi principi e idee, dovrà scendere a compromessi con la nuova fidanzata del figlio, Sara, che proviene da una famiglia completamente diversa e metterà sottosopra il suo mondo con una visione opposta di decoro, ordine e famiglia.

I più romantici potrebbero poi dare una possibilità alla pellicola L’abbinamento perfetto, in cui un’importatrice di vini accetta di lavorare in una fattoria australiana per accaparrarsi una grossa cliente, inconsapevole del fatto che, lì, un brusco abitante del posto potrebbe conquistare il suo cuore.

Infine, gli appassionati di animazione giapponese potrebbero prendere in considerazione Vampire in the garden, che mostra un futuro in cui l’umanità ha perso la propria battaglia con i vampiri. Qualche sopravvissuto, tuttavia, è riuscito a ritagliarsi un luogo in cui vivere in pace.

Netflix: tutte le novità tra il 16 e il 22 maggio 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Vampire in the garden (stagione 1) – 16 maggio

The Future Diary (stagione 2) – 17 maggio

Che fine ha fatto Sara? (stagione 3) – 18 maggio

L’amore nello spettro U.S. (stagione 1) – 18 maggio

DI4RI (stagione 1) – 18 maggio

Love, Death & Robots (volume 3) – 20 maggio

Serie TV non originali

Il Servitore del Popolo (stagioni 1-3) – 17 maggio

Film originali

La Famiglia ideale – 18 maggio

L’abbinamento perfetto – 19 maggio

Il fotografo e il postino: l’omicidio di José Luis Cabezas – 19 maggio

F*ck Love Too – 20 maggio

Film non originali

Jarhead 3: Sotto assedio – 16 maggio

Documentari

Cyber Hell – 18 maggio

