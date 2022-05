Telegram, ecco il trucco segreto per non essere più spiati

Ecco come fare per evitare che qualcuno sbirci di nascosto nelle vostre conversazioni private su Telegram.

Telegram è un’applicazione di messaggistica istantanea basata sul cloud sviluppata per portare ad un livello superiore la protezione della privacy degli iscritti. Disponibile su iOS, Android, Windows, Mac e Linux, il client di comunicazione è distribuito come software libero e offre agli iscritti un sistema di crittografia molto robusto sviluppato per offrire la massima garanzia di sicurezza. Eppure anche questa app ha qualche punto debole ed è dunque possibile essere spiati da qualche malintenzionato.

Come abilitare un codice di blocco su Telegram?

Telegram offre in tal senso la possibilità di bloccare l’accesso alle chat tramite un codice numerico di quattro cifre, senza quindi bisogno di rivolgersi ad app locker esterni. Per abilitare un codice di blocco su Telegram su Android, basta premere sulla voce Impostazioni in alto a sinistra, contrassegnata dal simbolo con tre lineette orizzontali poste l’una sull’altra. Da lì si apre un menu dove bisogna poi selezionare la voce Privacy e sicurezza e poi Codice di blocco, che va quindi abilitato.

Premendo su Attiva codice si accede dunque al menu dove inserire il PIN di quattro cifre necessario per mettere tutto in sicurezza.

Da quel momento in poi apparirà un’icona col lucchetto nella pagina delle chat. Occorrerà dunque premerla per bloccare e sbloccare l’app. Attenzione però, se ci si dimentica del codice, sarà necessario eliminare e reinstallare l’applicazione e tutte le chat segrete verranno perse. Il consiglio pertanto è quello, se il vostro smartphone dispone di questa caratteristica, di scegliere l’opzone di sbloccare tramite impronta digitale. Ricapitolando:

Apri l’app ed entra nelle Impostazioni Scegli l’opzione Privacy e Sicurezza Seleziona poi Codice di blocco Premi quindi su Attiva codice All’interno dell’opzione, inserisci il codice che vuoi utilizzare come PIN Configura il lasso di tempo entro il quale vuoi che parta il blocco in automatico, oppure scegli l’opzione per bloccare l’app solo manualmente Fatto.

Per la cronaca, se volete potete anche bloccare Telegram per impedire che dei nuovi dispositivi possano loggarsi, magari a vostra insaputa. In tal senso basta selezionare l’opzione Verifica in due passaggi nel menu Privacy e Sicurezza, appena sotto alla voce Codice di blocco. In questo modo, ad ogni nuovo accesso all’app, il sistema chiederà l’autenticazione sia via password (PIN) che tramite un nuovo codice generato di volta in volta e inviato via SMS al vostro numero.