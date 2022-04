Telegram si aggiorna, ecco tutte le novità del nuovo update

Il secondo aggiornamento primaverile di Telegram porta con sé tantissime novità: scopriamole una per una.

Il nuovo aggiornamento di Telegram, il secondo di questo inizio Primavera, porta con sé una vera e propria . Aggiunge infatti la creazione di toni di notifica individuali, l’impostazione di valori personalizzati per silenziare le chat o per la cancellazione automatica dei messaggi, così come bot potenziati pronti a superare qualsiasi sito web, un inoltro migliorato che conserva le risposte, e molto altro.

Suoni di notifica personalizzati e chat silenziata

Ora puoi trasformare qualsiasi suono in un tono di notifica, creando avvisi personalizzati dalla tua musica preferita o persino dai tuoi meme (e miao). Tocca un breve file audio o un messaggio vocale in chat per aggiungerlo istantaneamente alla tua lista di suoni di notifica, che potrai assegnare a qualsiasi chat. Puoi accedere ai tuoi suoni su tutti i tuoi dispositivi da Impostazioni > Notifiche e suoni. Lì puoi aggiungere nuovi toni e impostare suoni per singole chat o per intere tipologie di chat.

I toni al momento supportano file audio e messaggi vocali fino a 5 secondi e fino a 300 KB di dimensione.

Per anni, poi, gli utenti di Telegram sono stati in grado di silenziare temporaneamente le chat per prendersi una pausa dalle notifiche, ad esempio per 8 ore o 2 giorni. Da ora è possibile mettere in pausa le notifiche per una durata specifica, da pochi minuti all’equivalente di una vacanza prolungata. Ogni chat ha un menu semplificato per modificare gli avvisi , quindi scegli Disattiva suono per ricevere le notifiche silenziosamente, o una delle opzioni Silenzia per disattivare completamente le notifiche.

Risposte nei messaggi inoltrati

Scorri il dito verso sinistra su qualsiasi messaggio per rispondere. La tua risposta includerà una piccola anteprima che puoi toccare per saltare istantaneamente al messaggio originale. Queste stesse anteprime di risposta sono ora incluse quando vengono inoltrati i messaggi in altre chat, in modo che tutti possano vedere il contesto completo delle vostre battute. Puoi sempre nascondere il nome del mittente o le didascalie dei media se vuoi inoltrare un messaggio in modo anonimo.

Importanti novità anche per i bot, da sempre utilizzati nell’app per convertire file, fare acquisti online e anche pagare le tasse. I bot di Telegram supportano già l’autorizzazione senza interruzioni, l’elaborazione di pagamenti tramite 15 fornitori di pagamento integrati (con Google Pay e Apple Pay supportati direttamente), la raccolta di feedback, la consegna di notifiche su misura per gli utenti e molto altro.

Ma da oggi viene aggiunta un’intera nuova dimensione, dando agli sviluppatori di bot gli strumenti per creare interfacce infinitamente flessibili con JavaScript, il linguaggio di programmazione più popolare al mondo. Con questo, i bot di Telegram possono sostituire completamente qualsiasi sito web. Queste interfacce possono essere programmate per corrispondere al tema di un utente – regolando i colori in tempo reale, per esempio quando si passa tra le modalità Giorno e Notte o si impostano temi personalizzati.

Picture-in-picture migliorato su Android

I bot di Telegram possono anche svolgere piccoli compiti come la gestione della chat aggiungendo funzioni extra, automatizzando i processi o aiutando i moderatori. Gli utenti possono ora rapidamente aggiungere bot ai loro gruppi o canali direttamente dal profilo del bot e configurare immediatamente diritti e permessi per il bot. I bot possono essere aggiunti ai canali solo come amministratori, mentre possono essere aggiunti ai gruppi sia come membri che come amministratori.

Gli sviluppatori hanno lavorato anche per migliorare la funzione di traduzione in-app per i dispositivi iOS è stata ampliata per supportare traduzioni di migliore qualità da molte altre lingue, come l’ucraino – e ora è in grado di tradurre le stesse lingue dell’app Android.

E’ possibile attivare le Traduzioni in Impostazioni > Lingua per aggiungere un pulsante Traduci dedicato nel menu contestuale quando selezioni un messaggio. Puoi anche escludere qualsiasi lingua che parli in modo fluente – in modo da nascondere il pulsante di traduzione per quei messaggi. Discorso a parte merita invece la funzione picture-in-picture, ora nettamente migliorata su Android.

Qualsiasi video sulle app mobili può essere visualizzato con la modalità Picture-in-Picture, in modo da poter continuare a chattare mentre guardi le dirette streaming o le compilation di gatti. Questo aggiornamento aggiunge miglioramenti alla finestra del lettore multimediale su Android – pizzica per cambiarne le dimensioni, tocca X per chiuderlo rapidamente, e goditi il nuovo design arrotondato. I video Picture-in-picture funzionano nelle app di Telegram su qualsiasi piattaforma, inclusi iOS, macOS e Telegram Desktop.