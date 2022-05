TikTok in arrivo i videogiochi all’interno delle chat

Secondo l’agenzia di stampa Reuters, TikTok sta testando i videogiochi sul mercato indiano all’interno delle sue chat.

I videogiochi sembrano essere diventati la panacea di tutti mali del mercato. Almeno in alcuni settori. Forti di un successo che non sembra risentire troppo della crisi, almeno in termini di vendite e gradimento del pubblico, sono a conti fatti diventati anche il punto di riferimento per diverse aziende di altri settori, come ad esempio dell’intrattenimento in streaming video, vedi Netflix, così come, ma da un po’ a dire il vero, del settore social media. Di fatto molte società pensano al settore dei videogame per fidelizzare gli utenti aprendosi a nuovi sbocchi commerciali.

I videogiochi su TikTok

Secondo quanto riportato dall’agenzia internazionale di stampa Reuters, TikTok sarebbe pronta a imprimere una svolta importante al suo business, introducendo sulla sua piattaforma i videogame. Un modo ulteriore per ampliare la sua offerta, attrarre nuovi utenti e cercare di rintuzzare gli attacchi continui della concorrenza di Meta, che soprattutto con Instagram è lì a minacciarne il trono di app social più amata dal pubblico, soprattutto giovane.

Secondo i dati pubblicati recentemente da Business of Apps, TikTok avrebbe raggiunto 1,2 miliardi di utenti attivi mensili alla fine del 2021, e prevede quindi di arrivare a 1,5 miliardi entro la fine del 2022.

Numeri impressionanti, ma che l’azienda teme di non raggiungere se non continuando a proporre novità ai suoi utenti. Da qui l’idea dei videogiochi nelle chat sfruttando la tecnologia HTML5, attualmente i fase di test in Vietnam, Paese dove l’uso dell’applicazione è molto elevato, con il 70% dei cittadini di età inferiore ai 35 anni. Stando a Reuters, tra i partner dell’iniziativa ci sono software house molto famose, tra cui Zynga, oltre allo studio di sviluppo Moonton Technology, che TikTok ha acquisito nel 2021, concorrendo con Tencent, la più grande tech company cinese tra le prime cinque al mondo.

“Siamo sempre alla ricerca di modi per arricchire la nostra piattaforma e testare regolarmente nuove funzionalità e integrazioni che apportino valore alla comunità di utenti”, ha dichiarato un rappresentante di TikTok a Reuters. Di fatto TikTok pensa al settore dei videogame per fidelizzare gli utenti aprendosi a nuovi sbocchi commerciali, esattamente come stanno sperimentando altre grandi aziende al mondo, non solo social.