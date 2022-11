3 mouse wireless da non farsi scappare: sotto i 9€ e marchi TOP

Al Black Friday 2022 devi acquistare un mouse wireless. Finalmente ti liberi di quei fili sulla scrivania una volta per tutte e non ti preoccupare, non devi neanche spendere una barca di soldi. Grazie alle promozioni in corso su Amazon hai le migliori occasioni a portata di mano.

In modo particolare ho da proporti 3 mouse eccezionali che costano tutti meno di 9€. Non ci credi? Scopri i modelli che ho scelto per te. Tu, nel caso, non perdere tempo e completa l’acquisto prima che vadano soldout.

Le spedizioni, come sempre, sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia

Mouse wireless al Black Friday Amazon: i migliori sul mercato

Spendere poco ma ottenere il massimo è alla portata di tutti, soprattutto tua se ti fidi dei miei consigli. Questi 3 mouse wireless che ho scelto per te sono ottimi, ti marche di cui ti puoi fidare e ti regalano un’esperienza senza complicazioni.

Il primo che ti propongo è il Logitech M185. Si collega la tuo dispositivo mediante il micro ricevitore USB che trovi in confezione e con una singola batteria che inserisci al suo interno, ti regala 12 mesi di funzionamento continuo. Conta che lo puoi utilizzare sia con mano destra che con quella sinistra e con i suoi 1000 DPI il feedback è fluido. Compatibile sia con MacOS che con Windows non ha alcun limite. Acquistalo su Amazon a soli 8€.

Il secondo modello da non sottovalutare è il magico mouse wireless di HP. Grazie alla sua tecnologia LED ROSSO, il sensore tracci ai movimenti su qualunque superficie senza esitazioni. Conta che i DPI anche qui sono fino a 1000 per un utilizzo fluido e scorrevole. Si collega al tuo dispositivo sfruttando un semplice micro ricevitore USB ed è ambidestro. Acquistalo su Amazon a soli 8€.

Concludo con un classico che non può mancare. Il famoso Trust Yvi Mouse Wireless, perfetto se vuoi davvero qualcosa di piccolo e da avere sempre dietro con te. Nonostante le dimensioni ridotte è ottimo da tenere in mano e non ti fa mancare niente. Persino i DPI sono modificabili con un valore compreso tra 800 e 1600. Collegabile al tuo dispositivo mediante micro ricevitore USB è un gioiellino. In vendita su Amazon a soli 8€.

