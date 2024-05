Macchina per Caffè De'Longhi in SVENDITA TOTALE (con BUONO SCONTO di 40€!)

Se sei un vero appassionato di caffè e desideri gustare un espresso intenso come quello del bar direttamente a casa tua, non farti sfuggire la promozione sulla Macchina per Caffè Espresso NESCAFÉ DOLCE GUSTO De’Longhi Genio S! Oggi è disponibile su Amazon a soli 76 euro con uno sconto del 14%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, procedendo oggi stesso con l’acquisto, avrai in omaggio un buono sconto di 40 euro sui prodotti Nescafé Dolce Gusto. Una doppio offerta del genere non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile!

Macchina per Caffè Espresso NESCAFÉ DOLCE GUSTO De’Longhi: tutte le modalità di utilizzo

La Macchina per Caffè Espresso NESCAFÉ DOLCE GUSTO De’Longhi è un vero e proprio gioiellino che ti permette di preparare un caffè intenso come quello del bar.

Genio S è la macchina automatica per capsule di caffè espresso e altre bevande Nescafé Dolce Gusto dal design moderno e compatto quindi perfetta da collocare in qualsiasi cucina.

In pochi semplici gesti selezioni la lunghezza della bevanda e con la FUNZIONE XL potrai prolungare il tuo piacere con una tazza extra large che arriva fino a 300 ml. Inoltre, con la funzione Hot&Cold, con un solo gesto puoi scegliere se erogare bevande calde o fredde, dal cappuccino al caffè freddo.

Il serbatoio amovibile da 0,8 litri ti permette di ridurre la frequenza di ricarica e assicura una pulizia semplice e rapida. In sistema Thermoblock integrato, invece, offre la giusta temperatura in pochi secondi mentre lo spegnimento automatico si attiva dopo 1 minuto di inattività.

