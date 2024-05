Il Ripetitore WiFi PIU' POTENTE in commercio è SUPER SCONTATO su Amazon

A casa assicurati una linea internet sempre stabile e velocissima con AVM FRITZ!Repeater 1200 AX! Oggi l’articolo è disponibile su Amazon a soli 74 euro con uno sconto conveniente del 22%.

AVM FRITZ!Repeater 1200 AX: specifiche tecniche e modalità di utilizzo

AVM FRITZ!Repeater 1200 AX aumenta la portata del wireless in tutta casa, anche negli angoli più lontani dal router.

Lo standard Wi-Fi 6 tiene conto del numero sempre crescente di dispositivi wireless. Dagli smartphone ai tablet, ai PC, ai televisori 4K fino alle lampadine Smart, sempre più dispositivi vengono connessi contemporaneamente al Wi-Fi. Grazie al Wi-Fi 6 con due unità radio, con questo ripetitore si possono raggiungere velocità di trasmissione dati fino a 3.000 Mbit/s assicurando una migliore distribuzione della larghezza di banda disponibile.

Il dispositivo è progettato per una rete domestica sofisticata con una varietà di dispositivi finali WLAN per l’uso simultaneo. Inoltre ha una porta LAN Gigabit per la creazione di un ponte LAN o per dispositivi di rete senza funzione Wi-Fi.

È compatibile con tutti i router wireless in commercio e sfrutta il Wi-Fi Mesh: ciò vuol dire che più punti di accesso Wi-Fi sono uniti in un’unica rete Wi-Fi intelligente con prestazioni ottimali, installazione semplice e sicura grazie al pulsante WPS.

La modalità di utilizzo è semplicissima e potrai sfruttare il manuale di installazione incluso nella confezione per cominciare ad usare il ripetitore in un attimo.

