Casa IMPECCABILE con l'Aspirapolvere senza Fili LEVOIT in SUPER SCONTO

Se vuoi avere casa sempre pulita ed impeccabile con il minimo sforzo possibile, abbiamo quello che fa per te! Oggi l’Aspirapolvere senza Fili LEVOIT è disponibile su Amazon a soli 119 euro con uno sconto del 20%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, l’offerta potrebbe scadere da un momento all’altro!

Aspirapolvere senza Fili LEVOIT: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Aspirapolvere senza Fili LEVOIT ha un design combinato unico di strisce di gomma e strisce di tessuto(con Certificato TÜV).

Questa scopa con motore senza spazzole da 10000 giri/min aspira facilmente i capelli lunghi nel contenitore e non bisogna pulire la spazzola con le mani. Inoltre è dotata di diverse modalità e tempo di utilizzo: con la Bocchetta per Fessure/Peli di Animali offre 50 minuti in Modalità Eco e 12 minuti in Modalità Turbo; con la Spazzola per Pavimenti 30 minuti in Modalità Eco e 12 minuti in Modalità Turbo.

Il dispositivo pesa solo 2,8 kg, facilitando il controllo. Ci sono 3 luci LED potenti davanti alla spazzola principale per illuminare i detriti negli angoli più bui. Inoltre il corpo può essere esteso di quasi 180°, permettendo all’aspirapolvere di raggiungere facilmente il fondo della casa e della cucina.

Per finire, non è necessario rimuovere il contenitore della polvere: basta premerla per far cadere la spazzatura verticalmente nella pattumiera. Il contenitore della polvere è trasparente e ti offre un’esperienza di pulizia ciclonica intuitiva e visibile.

