32% in meno su eBay per l'ottimo Motorola moto G84 5G: OCCASIONE imperdibile

Il weekend di eBay parte immediatamente con una offerta scioccante sul fantastico mid-range Motorola moto G84 5G, un device che ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto tutti i punti di vista.

Apprezzato dai più giovani per il design accattivante (soprattutto nella colorazione Viva Magenta) e per l’hardware di tutto rispetto, il terminale Android della casa alata è in caduta libera del 32% al prezzo shock di appena 204€.

Motorola moto g84 5G è in super sconto su eBay: calo improvviso del 32%

Motorola moto g84 5G ti sorprende con un fantastico pannello pOLED da 6.55 pollici a 120Hz e risoluzione Full HD+, un modulo solitamente esclusiva solo dei modelli di fascia medio-alta ma che invece trova posto in questo da 204€. Il processore octa-core avvia in un istante tutte le app di cui hai bisogno, mentre la batteria da 5000 mAh ti accompagna per tutto il giorno senza fatica – anche merito della ricarica rapida da 30W.

La certificazione IP52 ti garantisce protezione completa dalla polvere e dagli schizzi d’acqua, mentre la fotocamera multipla sul retro è pronto a rispondere alle tue esigenze creative con l’eccellente sensore principale da 50MP.

Il mediogamma di Motorola è in super sconto su eBay, l’occasione più ghiotta che possa capitarti in questo momento. Se fai in fretta, inoltre, puoi riceverlo direttamente a casa in appena 48 ore e senza costi di spedizione extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.