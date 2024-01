35% di SCONTO su Amazon per il mouse da gaming ECONOMICO di Corsair

Amazon è da sempre dalla parte dei gamer incalliti, a maggior ragione oggi che è pronto ad offrirti una offerta coi fiocchi sul popolarissimo mouse da gaming economico Corsair Katar Elite Wireless. Sfruttando lo sconto totale del 35%, infatti, la periferica da gioco a marchio Corsair è pronto a stupirti al prezzo di appena 59€ con tanto di consegna rapida e gratuita.

Non lasciarti influenzare dallo sconto a doppia cifra e dal prezzo molto economico: il mouse Corsair ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto tutti i punti di vista.

L’eccellente mouse da gaming Corsair Katar Elite Wireless costa pochissimo su Amazon

Ergonomico e con un peso complessivo di appena 69 grammi, il mouse Corsair è una vera gioia da utilizzare. È dotato di sei tasti di cui due laterali ideali per le azioni rapide e immediate, tutti liberamente programmabili tramite l’applicazione per PC; inoltre, la batteria ti accompagna per ben 110 ore di gaming.

Non farti scappare il mouse da gaming economico di Corsair in vendita su Amazon a un prezzo davvero conveniente; sfrutta lo sconto del 35% e i servizi Prime per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.