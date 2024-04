IMMERGITI nel gioco con le Cuffie da gaming Sony in SVENDITA TOTALE

Da oggi in poi potrai immergerti nei tuoi videogiochi preferiti con questi auricolari top di gamma! Si tratta delle Cuffie da gaming Sony INZONE H9 che, in occasione della Gaming Week, sono disponibili su Amazon a soli 227 euro con uno sconto conveniente del 12%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Un’occasione del genere è davvero speciale, non fartela scappare: corri a fare il tuo ordine!

Cuffie da gaming Sony INZONE H9: audio impeccabile e massimo comfort

Le Cuffie da gaming Sony INZONE H9 rappresentano un vero e proprio top di gamma nel settore audio quando si parla di videogiochi.

Potrai finalmente prendere il controllo della partita grazie al rilevamento preciso dei nemici: il 360 Spatial Sound per il Gaming ti consente di sentire i movimenti del tuo avversario prima che possa vederti per primeggiare in ogni sessione.

Gli ampi e morbidi cuscinetti dell’archetto distribuiscono il peso in modo uniforme, mentre i cuscinetti auricolari riducono al minimo la pressione sulle orecchie per giocare per ore e ore nella massima comodità.

Un’altra caratteristica di spicco delle cuffie è la tecnologia della cancellazione del rumore, disponibile anche la modalità Ambient Sound, per permettere di immergerti nel gioco in qualsiasi occasione senza nessuna minima distrazione.

La forma del microfono boom flessibile ti consente di avvicinarlo alla bocca, per catturare al meglio la tua voce. Inoltre gli auricolari sono dotati di connessione wireless a bassa latenza e di un’autonomia altissima che dura fino a 32 ore così da poer giocare a lungo senza preoccupazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.