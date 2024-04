Il LEGO Millenium Falcon è in OTTIMO SCONTO su Amazon (-14%)

Il modello LEGO del Millenium Falcon, l’iconica astronave di Star Wars guidata da Han Solo e Chewbacca, è tornato in sconto su Amazon: oggi può essere tuo infatti a soli 133,74 euro invece di 169,99. Inoltre, scegliendo il metodo di pagamento Cofidis al checkout, potrai pagarlo anche in comode rate a tasso zero nel modo che preferisci.

LEGO Millenium Falcon: le caratteristiche del set

Questo set LEGO è stato pensato per i bambini, ma in realtà va bene anche per gli adulti appassionati di Guerre Stellari che non possono spendere cifre astronomiche per i modelli più realistici. Anche perché comunque questo set non delude mica e include una torretta superiore e una inferiore girevoli, entrambe dotate di shooter a molla per simulare combattimenti spaziali dinamici.

Troverai anche una rampa abbassabile e una cabina di pilotaggio apribile, completa di spazio per due minifigure LEGO. All’interno del Millennium Falcon ecco una zona di carico con due container, un computer di navigazione con sedia girevole e persino un compartimento segreto per il contrabbando. Oltre a tutto ciò, ci sono anche dettagli come un divano e un tavolo dell’olo-gioco Dejarik, una cambusa, una cuccetta, un hyperdrive e gli strumenti di riparazione, che arricchiscono ulteriormente l’esperienza di costruzione.

Le minifigure LEGO comprese nella confezione includono personaggi del calibro di Finn, Chewbacca, Lando Calrissian, Boolio, C-3PO, R2-D2 e D-O, ciascuno con i propri accessori. Un set imperdibile insomma per ogni fan della saga: acquistalo in sconto su Amazon e pagalo anche a rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.