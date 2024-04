37% DI SCONTO per cuffie Sony: 30 ore di autonomia e cancellazione del rumore

Hai bisogno di un buon paio di cuffie per ascoltare la tua musica preferita mentre sei in viaggio o durante i tuoi allenamenti fuori casa? Non ti preoccupare, Amazon in questo caso fa proprio al caso tuo proponendoti le cuffie Sony WH-1000XM4 in offerta al sensazionale prezzo di soli 239 euro, con un ottimo 37% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Sony.

Cuffie Sony: la miglior qualità sonora

Nel caso dell’offerta proposta da Amazon le cuffie si presentano rispettivamente nelle colorazioni Nero e Blu, così da venire incontro ai tuoi gusti senza problemi. Una delle caratteristiche maggiormente apprezzate alla base di queste cuffie è sicuramente la cancellazione del rumore, fornita dal processore HD QN1 che garantisce il massimo della qualità per concentrarti esclusivamente sul contenuto musicale che stai riproducendo in quel preciso momento, con un audio più cristallino che mai.

La qualità audio premium è esaltata dal supporto alla tecnologia DSEE Extreme, che garantisce dei bassi profondi e coinvolgenti, riuscendo addirittura ad ottimizzare i file musicali compressi.

Le cuffie presentano inoltre la tecnologia Wearing Detection, che consente loro di spegnersi automaticamente quando non vengono utilizzate, permettendo di allungare un bel po’ l’autonomia. Per non parlare della funzionalità Multi-Point Connection, con cui potrai associarle a due dispositivi Bluetooth in contemporanea: potrai catalogarle rispettivamente al tuo smartphone, tablet o notebook portatile, in base alle tue necessità del momento.

A dir poco sbalorditiva l’autonomia, con la batteria al litio che garantisce fino a 30 ore di riproduzione musicale continua, permettendoti di non ricaricarle per giorni e giorni, senza la necessità di portarti dietro powerbank o altri accessori simili. È anche presente una comoda funzionalità di ricarica rapida, grazie alla quale ti basteranno appena 10 minuti per un’autonomia di ben 5 ore.

Ti bastano poco più di 230 euro per portarti a casa una delle migliori cuffie over-ear attualmente in commercio, con cui potrai ascoltare alla perfezione ogni tuo contenuto musicale, dalle canzoni alle serie TV in streaming mentre sei in viaggio: questo e tanti altri motivi ci spingono a consigliarti fortemente di acquistare queste cuffie Sony WH-1000XM4 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.