40 ORE di musica NO-STOP con gli Auricolari True Wireless JBL in PROMO SPECIALE

Pronto ad immergerti nella tua musica preferita come mai prima d’ora? Prova subito gli Auricolari True Wireless JBL LIVE PRO 2! Oggi sono disponibili su Amazon a soli 112 euro con uno sconto del 25%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito della promozione speciale, gli articoli stanno per terminare!

Auricolari True Wireless JBL LIVE PRO 2: audio immersivo e autonomia elevata

Gli Auricolari True Wireless JBL LIVE PRO 2 sono dotate di driver dinamici da 11 mm e ti permettono di goderti musica, gaming e chiamate con il potente suono JBL e in modalità completamente wireless.

La cancellazione del rumore adattiva elimina le distrazioni per un audio di elevata qualità, mentre i 6 microfoni offrono chiamate e musica nitide. In più, con la funzionalità Smart Ambient resti attento a ciò che ti circonda se hai bisogno di rimanere in contatto con il mondo.

L’autonomia è un’altra caratteristica di spicco degli auricolari: attraverso la ricarica wireless compatibile Qi hai a disposizione fino a 40 ore di riproduzione musicale senza interruzione, mentre con soli 15 minuti di ricarica rapida avrai altre 4 ore di ascolto.

Allo stesso modo il comfort è sempre asicurato grazie ai fori ovali con punte in silicone e la protezione impermeabile IPX5 che offrono una vestibilità comoda in ogni situazione che tu sia in palestra, al mare, in piscina o sotto la pioggia. In più il design stick closed garantisce un’elevata qualità audio in qualsiasi condizione ambientale.

