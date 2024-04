400 cialde caffè Borbone in OFFERTA UNICA: risparmio super solo per POCHE ORE

Questa volta eBay ha deciso di premere il piede sull’acceleratore, dandoti modo di portarti a casa il pacco convenienza più grande in assoluto ad un prezzo ridicolo. Puoi acquistare subito 400 cialde caffè Borbone miscela Blu con un risparmio che non si ripresenterà mai più. Quanto le paghi? 73 euro, con uno sconto totale del 23%. Ti devi affrettare perché scadrà fra qualche ora e salvo esaurimento delle scorte. Così ti godi il caffè più buono di tutti direttamente a casa tua, con una scorta che non ti farà preoccupare per mesi. Accaparrati subito il pacco a questo prezzo shock, che affarone!

Cialde caffè Borbone: la miscela blu per una sensazione al palato cremosa e intensa

400 cialde Borbone miscela blu, per una convenienza senza precedenti. Se sei un amante del buon caffè napoletano, allora questa è l’offerta disegnata su misura per i tuoi bisogni. La miscela blu in particolare è pensata per tutti i palati più esigenti e che amano un sapore forte e deciso. Che è stato ottenuto dagli esperti dell’azienda grazie al dosaggio perfetto e accurato della qualità Arabica e di quella Robusta. Così da ottenere un giusto livello di tostatura, l’ideale per una sensazione finale il più possibile vicina alla tradizione partenopea.

Senza dimenticare i tempi di cottura, con una ricetta segreta di Borbone che dà modo di ottenere sempre un caffè pieno di gusto e dal carattere deciso ed inimitabile. Compatibili con tutte le macchine da caffè Nespresso, queste capsule vengono vendute in bustine singole. Chiuse ermeticamente così da fornire una sensazione inebriante una volta aperte. Con l’odore del buon caffè che si sprigiona e ti arriva al naso.

Godi subito dello sconto wow, hai il pacco convenienza perfetto per non pensare più a nulla.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.