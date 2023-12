420W di POTENZA BRUTA per la soundbar 3.1 di LG, oggi a 179€ su Amazon

Inutile girarci intorno: solo su Amazon hai la possibilità di acquistare la potentissima soundbar LG da 420W a un prezzo così conveniente. Infatti, spendendo la cifra di appena 179€, hai a portata di mano un impianto acustico che ti lascerà a bocca aperta fin dal primo utilizzo.

Stiamo parlando di un sistema 3.1 con tanto di subwoofer wireless che puoi posizionare a piacimento in ogni angolo della stanza, mentre il corpo centrale supporta una entrata ottica per il collegamento alla smart TV e integra un modulo Bluetooth per lo streaming dai dispositivi mobile.

La potentissima soundbar LG da 420W è in offerta su Amazon al prezzo più conveniente di sempre

Nonostante il costo quasi risibile l’impianto audio del colosso sudcoreano integra numerose funzionalità solitamente esclusiva dei modelli più costosi, tra cui DTS Virtual:X e AI Sound Pro; si tratta di due feature pensate per incrementare enormemente la qualità audio in uscita e regalarti emozioni indescrivibili.

Che si tratti di una festa in casa o semplicemente di ascoltare come si deve l’ultimo album del tuo artista preferito, la soundbar di LG è la risposta alle tue preghiere; mettila subito nel carrello di Amazon per riceverla direttamente a casa già domani con la consegna rapida e gratuita con i servizi Prime.

