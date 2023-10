I 5 accessori per iPhone 15 da non perdere con gli sconti Prime!

Da qualche settimana, sono disponibili anche su Amazon i nuovi iPhone 15. Si tratta di una nuova gamma di iPhone che cambia radicalmente nel connettore via cavo. L’USB-C è arrivato anche su questi smartphone! Ecco i 5 accessori in sconto ancora per qualche ora grazie alla festa delle offerte Amazon Prime!

Gli accessori per iPhone 15 in super sconto Prime!

Apple, anche quest’anno, non include il caricabatterie nella confezione dei nuovi iPhone. Ovviamente, qualsiasi alimentatore USB-C con Power Delivery è compatibile anche con questi device.

Per risparmiare, ma non rinunciare alla qualità, Anker viene in nostro aiuto. Ecco infatti il piccolissimo caricatore Anker USB-C che arriva fino a 30 W. Il prezzo? Davvero basso: solo 17,99€ con il 22% di sconto in occasione della festa delle offerte Prime. Acquistalo subito su Amazon!

Oltre al caricabatterie, potrebbe fare al caso vostro anche un nuovo cavetto USB-C. Risulta sempre utile avere un cavetto per la ricarica e lo scambio dati sempre disponibile in modo da ricaricare lo smartphone in movimento o connetterlo all’infotainment dell’auto. Se poi si tratta di un cavo resistente, è un assoluto best buy! Ecco quindi il cavetto Anker USB-C da 1 m a soli 9,99€ in super offerta Prime!

Eccoci al prodotto top della lista: il supporto Ugreen di ricarica con MagSafe per iPhone e pad Qi per le AirPods. Grazie a questo stand, potrete sfruttare la nuova modalità notturna di iPhone per essere sempre informati su orario e altre informazioni. Ricarica entrambi i dispositivi grazie alla porta USB-C da connettere ad un brick di ricarica a muro. Il prezzo? Solo 32,29€ grazie allo sconto Prime del 30%! Offerta da cogliere al volo!

La carica è davvero una cosa fondamentale in mobilità e per chi è sempre a secco, ecco il prodotto perfetto. Ecco il powerbank con tantissime porte a disposizione: 20000 mAh con output massimo a 22,5 W via USB-C. La batteria è super capiente e molto economica: solo 24,36€ con lo sconto Prime ed un ulteriore sconto del 15% con il coupon applicabile al carrello. Anche questo, è da cogliere al volo!

Terminiamo con una chicca: le JBL Wave 300. Si tratta di auricolari TWS simili alle AirPods, ma dal prezzo decisamente più basso. La qualità nell’ascolto musicale oltre che nelle conversazioni è davvero al top. Nella colorazione Blu è in super sconto del 40% su Amazon al prezzo di soli 59,99€. Da comprare subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.