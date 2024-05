Fuori TUTTO Apple: su Amazon sconti a partire da SOLI 99€

Attenzione appassionati di tecnologia e fan di Apple! Se stavate aspettando il momento giusto per mettere le mani su un MacBook, un iPhone o un iPad, questo è il vostro giorno fortunato! Abbiamo scovato per voi una serie di offerte semplicemente irresistibili, con sconti che arrivano fino al 36%! Che siate in cerca di un potente laptop per il lavoro, di uno smartphone all’avanguardia o di un versatile tablet, questa è l’occasione che stavate aspettando. Preparatevi a fare il pieno di tecnologia Apple a prezzi da capogiro!

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2

Se sei alla ricerca di un laptop potente e ultra-portabile, il MacBook Air 2022 con chip M2 è la scelta perfetta. Con il suo display Liquid Retina da 13,6″, ti offre immagini nitide e vivaci per un’esperienza visiva senza paragoni. Grazie agli 8GB di RAM e ai 256GB di archiviazione SSD, avrai tutta la velocità e lo spazio di cui hai bisogno per i tuoi progetti. La tastiera retroilluminata ti permette di lavorare comodamente anche in condizioni di scarsa illuminazione. E con il suo elegante color Grigio siderale, questo MacBook è un vero e proprio gioiello di stile e tecnologia. Non lasciarti sfuggire l’occasione di averlo con uno sconto del 26% a 999€!

Apple 2022 iPad 10,9″ (Wi-Fi, 64GB) – giallo (10ª generazione)

L’iPad di 10ª generazione è il compagno ideale per studio, lavoro e intrattenimento. Con il suo display da 10,9″ e la connettività Wi-Fi, avrai tutto il mondo a portata di dito. I 64GB di memoria ti consentono di archiviare app, foto e video senza problemi. E con il suo vivace color giallo, questo iPad porta una ventata di allegria ovunque tu vada. Approfitta subito dello sconto del 36% e porta a casa questo gioiellino della tecnologia Apple a 379€!

Apple iPhone 15 (128 GB) – Azzurro

L’iPhone 15 è il nuovo gioiello della famiglia Apple. Con i suoi 128GB di memoria, avrai tutto lo spazio necessario per le tue app, foto e video. Il colore Azzurro gli conferisce un look fresco e accattivante. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di avere questo straordinario smartphone con uno sconto del 20% a 779€. Aggiornati al meglio della tecnologia Apple a un prezzo imbattibile!

Apple Watch SE (2ª generazione, 2023) GPS 40 mm Smartwatch

L’Apple Watch SE di 2ª generazione è il compagno perfetto per uno stile di vita attivo e connesso. Con la sua cassa in alluminio color mezzanotte e il cinturino Sport, si adatta a ogni look. Tieni traccia dei tuoi allenamenti, monitora il sonno e resta al sicuro grazie al rilevamento incidenti. Tutto questo a un prezzo scontato del 17% a soli 239€. Non perdere l’occasione di avere al polso il meglio della tecnologia Apple!

Apple 2023 Portatile MacBook Pro con chip M3, CPU 8 core, GPU 10 core

Il MacBook Pro 2023 con chip M3 è un concentrato di potenza e prestazioni. Il suo display Liquid Retina XDR da 14,2″ ti regala immagini mozzafiato, mentre gli 8GB di memoria unificata e l’1TB di archiviazione SSD ti offrono velocità e spazio in abbondanza. Grazie alla compatibilità con iPhone, puoi lavorare senza interruzioni su tutti i tuoi dispositivi Apple. E con il suo elegante color Argento, questo MacBook Pro è un vero e proprio oggetto del desiderio. Approfitta subito dello sconto del 20% e porta a casa il top della tecnologia Apple a 1999€!

Apple iPhone 14 (128 GB) – giallo

L’iPhone 14 è il compagno perfetto per catturare i tuoi momenti più belli. Con i suoi 128GB di memoria, avrai tutto lo spazio necessario per le tue foto e video. Il colore giallo porta una nota di allegria al tuo stile. Non perdere l’occasione di avere questo straordinario smartphone con uno sconto del 20% a 699€. Aggiorna il tuo iPhone e scopri tutte le novità che Apple ha in serbo per te!

Apple 2022 iPad 10,9″ (Wi-Fi, 64GB) – Azzurro (10ª generazione)

L’iPad di 10ª generazione è il compagno ideale per studio, lavoro e svago. Con il suo display da 10,9″ e la connettività Wi-Fi, avrai il mondo a portata di dito. I 64GB di memoria ti consentono di archiviare app, foto e video senza pensieri. E con il suo fresco color Azzurro, questo iPad porta una ventata di novità ovunque tu vada. Non lasciarti sfuggire l’incredibile sconto del 36% e porta a casa questo gioiello della tecnologia Apple a 379€!

Apple iPhone 15 Pro (128 GB) – Titanio blu

L’iPhone 15 Pro è il non plus ultra degli smartphone. Con i suoi 128GB di memoria e il suo esclusivo colore Titanio blu, si distingue per prestazioni e stile. Non perdere l’opportunità di possedere questo gioiello di casa Apple con uno sconto del 16% a 1.039€. Scegli il meglio per te e porta a casa l’iPhone 15 Pro a un prezzo imbattibile!

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione)

Gli AirPods di seconda generazione sono i compagni perfetti per la tua musica e le tue chiamate. Si connettono istantaneamente al tuo iPhone, iPad o Mac per offrirti un’esperienza audio senza paragoni. E con la pratica custodia di ricarica tramite cavo, non rimarrai mai senza batteria. Approfitta subito dello sconto del 33% e porta a casa questi fantastici auricolari wireless Apple a 99,99€!

Apple 2023 Portatile MacBook Pro con chip M3 Pro, CPU 11 core, GPU 14 core

Il MacBook Pro 2023 con chip M3 Pro è un vero portento di potenza e versatilità. Con la sua CPU a 11 core e la GPU a 14 core, affronterai qualsiasi sfida con facilità. Il display Liquid Retina XDR da 14,2″ ti regalerà immagini spettacolari, mentre i 18GB di memoria unificata e i 512GB di archiviazione SSD ti garantiranno velocità e spazio in abbondanza. E grazie alla compatibilità con iPhone, lavorerai senza intoppi su tutti i tuoi dispositivi Apple. Non lasciarti sfuggire lo sconto del 15% su questo gioiello in Nero Siderale a 2199€!

Non lasciarti sfuggire queste incredibili offerte Apple! Scegli il prodotto che fa per te e porta a casa il meglio della tecnologia a prezzi mai visti. Che tu sia un appassionato di MacBook, iPhone, iPad o Apple Watch, c’è un’offerta pronta a stupirti. Non aspettare oltre, questi sconti non dureranno a lungo! Corri su Amazon e fai il pieno di tecnologia Apple a prezzi da capogiro!

